Lichtlösungen von Waldmann auf der Light + Building

21.02.2018

2018 Unter dem Motto "Born to create natural light" (geboren, um natürliches Licht zu erzeugen) stellt Waldmann auf der Light + Building 2018 ganzheitliche, biodynamische Beleuchtungslösungen für Büros, Pflege- und Gesundheitseinrichtungen sowie erstmals auch für die Industrie vor.

Der Messeauftritt in diesem Jahr steht in enger Verbindung zur Herkunft des Familienunternehmens aus der Region Schwarzwald-Baar, den Menschen hinter der Marke und dem Kompetenzthema des Unternehmens: biodynamisches Licht.

"Mit dem durchaus etwas herausfordernden Motto wollen wir ausdrücken, dass wir bei Waldmann mit Leidenschaft Beleuchtungslösungen entwickeln. Schon immer stehen der Mensch und seine Bedürfnisse bei der jeweiligen Anwendung in unserem Fokus. Dabei nehmen wir uns das beste Licht zum Vorbild – das natürliche Tageslicht – und versuchen ihm so nahe wie möglich zu kommen", erklärt Gerhard Waldmann.

Natürliches Licht ist für Menschen unentbehrlich. Es unterstützt das Sehen, sorgt für Wohlbefinden und beeinflusst Aktivierungs- und Erholungsphasen. Es wirkt visuell, emotional und biologisch. Doch Menschen sind heute lange Zeiten künstlichem Licht ausgesetzt und befindet sich damit oft in biologischer Dunkelheit. Dem begegnen biodynamische Beleuchtungslösungen, auch Human Centric Lighting genannt.

In diesem Jahr wird Waldmann auf der Light + Building erstmals biodynamisches Licht in drei Anwendungsbereichen zeigen. Jede Anwendung ist auf die speziellen Erfordernisse ausgelegt. So steht in der Pflege die Synchronisation der inneren Uhr im Vordergrund, um den Tag-Nacht-Rhythmus zu stabilisieren. Mittlerweile hat das Unternehmen 14 Jahre Erfahrung in der Umsetzung seit dem ersten installierten Projekt gesammelt.

Im Büro geht es vornehmlich um Gesunderhaltung, Konzentrationsfähigkeit und Wohlbefinden. Waldmann stellt für eine Umsetzung eine Vielzahl an Leuchten zur Auswahl. Das Unternehmen verfolgt dabei das Prinzip' Plug & Light' (Einstöpsel & Licht). So kann biodynamisches Licht ohne Programmierungsaufwände eingesetzt werden. Immer nach dem Vorbild des natürlichen Tageslichtverlaufs über eine fest hinterlegte Regelkurve.