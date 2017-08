Lichtlösung von Zumtobel für die Baufakultät im kroatischen Osijek

Zumtobel hat für sämtliche Bereiche der neuen Fakultät für Bauwesen in Osijek eine Lichtlösung realisiert. Architekt Dinko Peračić verbindet mit Zumtobel eine langjährige Partnerschaft. Er wusste, dass Zumtobel für dieses Projekt, in dem Licht eine so bedeutende Rolle spielt, die entscheidenden Fähigkeiten und die Erfahrung mitbringt, so auch für maßgeschneiderte Sonderlösungen.

Die neue Fakultät für Bauwesen auf dem Campus der Josip Juraj Strossmayer Universität in Osijek/Kroatien stellt die Weichen, um zu einem wissenschaftlichen Zentrum für Ingenieurwesen zu werden. Bei der Realisierung des Lichtkonzepts für ein Gebäude mit ca. 10.000 m² Nutzfläche, das symbolhaft für die Möglichkeiten der gebauten Umwelt steht, hat Architekt Dinko Peračić auf das Wissen und die Expertise von Zumtobel vertraut. Lichtlösungen im gesamten Gebäude mit seinen vielen unterschiedlichen Bereichen und Räumen lassen die Architektur ihre Wirkung entfalten, gleichzeitig wurden der Sehkomfort für Studenten und Mitarbeiter maximiert und die hohen Anforderungen an die Energieeffizienz erfüllt.

Von Beginn an war Dinko Peračić klar, dass Licht eine zentrale Rolle in diesem Projekt spielen würde: "Zu beiden Seiten dicht an andere Fakultätsgebäude des Uni-Campus gedrängt, lag die größte Herausforderung darin, ausreichend Tageslicht in das neue Gebäude zu bekommen, um dadurch Orte der Begegnung zu schaffen. Das künstliche Licht hatte vor allem die Aufgabe, die Raumqualität in die Abendstunden und Nacht weiterzutragen. Wir hatten die Absicht, die Räume so offen und hell wie möglich zu gestalten und am Abend sollten sie eine genauso angenehme Anmutung haben wie tagsüber. Hinzu kommt, dass das Gebäude durch unterschiedliche Bereiche und jeder davon durch ein eigenes Ambiete geprägt ist - von hellen Klassenzimmern und Hörsälen, in denen Leuchten mit 360°-Licht den gesamten Raum gleichmäßig erhellen über einen lebhaften Eingangsbereich bis hin zu einer archäologischen Stätte, die in den Fundamenten des Gebäudes integriert wurde. Das Licht interagiert mit den unterschiedlichen Raumgeometrien und betont ihre Ausstrahlung. Erst mit dem richtigen Licht kann man die Architektur des Gebäudes wirklich erleben."

Seit 1976 ist die Anzahl der Studenten an der Fakultät für Bauwesen der Josip Juraj Strossmayer Universität in Osijek in Kroatien kontinuierlich gewachsen. Lange Zeit war sie über die ganze Stadt in unterschiedlichen Gebäuden verteilt. Die Fertigstellung der neuen Fakultät für Bauwesen im Frühling 2016 gibt ihr einen festen Standort auf dem Universitätscampus und schafft außerdem die idealen Voraussetzungen, um ihr Ziel zu erreichen, das führende Zentrum für Hochschulbildung für Bauwesen in Ost-Kroatien zu werden. Die Ausschreibung für das Projekt, das mit öffentlichen Geldern finanziert wurde, erfolgte 2006, Zumtobel begleitete seit 2010 die Lichtplanung und die Realisierung der Lichtlösung.