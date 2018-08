Lichtkunst zur Gamescom

14.08.2018

Wenn die Gamescom vom 21. bis 25. August ihre Tore öffnet, wird die Umgebung des Messegeländes in Köln in ein zauberhaftes Licht gebadet sein. Denn die weltweit größte Messe für interaktive Unterhaltung feiert mit "Light it up! 10 Jahre Gamescom" ihr zehnjähriges Jubiläum 2018 mit einer spektakulären Lichtinstallation. Zum Einsatz kommen dabei am Messeturm und der Hohenzollernbrücke rund 600 Blitzleuchten des Typs Quadro R vom Elektrotechnik-Spezialisten Pfannenberg.

Der vielfach ausgezeichnete Lichtkünstler Michael Batz hat Erfahrung mit spektakulären Großprojekten: er hat bereits den Reichstag in Berlin mit energiesparender Lichttechnik in Szene gesetzt und die Elbphilharmonie und den Hamburger Hafen mit blauem Licht illuminiert. Zur Gamescom in Köln werden eben diese blauen Neonröhren und die Pfannenberg-Blitzleuchten zum Einsatz kommen.

"Wir freuen uns sehr darüber, wieder ein gemeinsames Projekt mit Michael Batz und dem HG-Technik Team umzusetzen und mit unseren leistungsfähigen Quadro-Blitzleuchten zu unterstützen. Unser Ziel ist es, den Besuchern der Gamescom ein Spektakel zu bieten, was in Erinnerung bleibt", kommentiert Andreas Pfannenberg, Geschäftsführer bei Pfannenberg.

Michael Batz fügt hinzu: "In der Lichtkunst wird das Licht zum Erzähler, das Lichtbild zur Erzählung."

Für den Lichtkünstler bietet kaum eine Bühne so viele Räume, Ereignisse, Objekte, Stimmungen und Veränderungen wie die gebaute und gelebte Stadt mit ihrer Öffentlichkeit. "Licht stiftet neue Kontexte, öffnet Perspektiven, lädt auf mit Energie, beginnt eine urbane Geschichte des Dabeiseins und Mitspielens im Leuchten der Nacht. Mobile, liquide und feste Elemente fügen sich zu Ereignisbildern zusammen. Licht baut auch Brücken, und die Situationen am Wasser mit Spiegelungen, Reflexionen und fließenden Bewegungen gehören zu den schönsten Momenten der Begegnung. 'Light it up!' wird so zu einer Kölner Riverside Story", erklärt Batz.