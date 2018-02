Lichtkonzept von Hella im Audi A8

Der Licht- und Elektronikexperte Hella hat für den Audi A8 ein umfassendes Lichtkonzept umgesetzt. Es verbindet intelligente Sicherheit mit individuellem Komfort und markanten Animationen; Licht ist hierbei nicht nur für Sicherheitsfunktionen zuständig, sondern nimmt eine Schlüsselrolle als Designelement ein.

Markus Bannert, Mitglied der Hella Geschäftsführung und verantwortlich für den Geschäftsbereich Licht: "Dabei haben wir nicht nur Produktlösungen mit höchstem Anspruch an Technologie und Lichtdesign entwickelt. Besonders markant sind auch der Individualisierungsgrad und neue Funktionen. Das Lichtkonzept des Audi A8 kommuniziert regelrecht mit den Fahrenden und erhöht so Sicherheit und Komfort zugleich."

Optional kommt zudem ein Laserfernlicht zum Einsatz, das ab einer Geschwindigkeit von 70 km/h automatisch einsetzt. Das Laserfernlicht passt sich erstmals dynamisch dem Straßenverlauf an und bietet so in Kurven eine noch bessere Ausleuchtung. In jedem Scheinwerfer ist ein kleines Laser-Modul integriert, das einen Lichtkegel projiziert, der als Spot mehrere hundert Meter weit leuchtet. Von außen ist das Laserlicht an einer X-förmigen Blende zu erkennen und wird durch ein blaues Ambientelicht akzentuiert.

Auch im Innenbereich setzt sich die individuelle Lichtsprache fort. Seitliche Lichtbänder zwischen den Haltegriffen im Dachhimmel begrüßen und verabschieden die Fahrer mit Lauflichteffekten. Während der Fahrt schaffen sie eine angenehme Atmosphäre. Eine weitere Neuigkeit ist die optional verfügbare Matrix-LED-Leseleuchte, die im hinteren Dachhimmel für eine gezielte Ausleuchtung sorgt.

Hella hat zudem für den Audi A8 erstmals eine Heckleuchte mit OLED-Technologie (OLED: organic light emitting diode) in Großserie produziert. Dabei handelt es sich auf jeder Seite um vier aufrechtstehende Plättchen, die ein äußerst homogenes Licht abstrahlen und für Leichtigkeit und Präzision stehen. Beim Verlassen und Schließen des Fahrzeugs werden die Fahrer mit einer markanten Animation verabschiedet.