Lichthersteller Lunux expandiert nach Sarstedt

9.10.2017

Die in Laatzen bei Hannover ansässige Lunux GmbH expandiert und mietet eine zusätzliche 8.000 m² große Lagerfläche im nahe gelegenen Sarstedt an. Lunux ist unter anderem durch den Zukauf der Hella-Lichtsparte im Frühjahr dieses Jahr gewachsen und benötigt nun zusätzliche Lagermöglichkeiten für seine umfangreichen Lichtlösungen, die es am deutschen Standort produziert.

00 Neues Lunux-Lager in Sarstadt

Insbesondere das Geschäftsfeld Straßen- und Industriebeleuchtung konnte durch den Spartenzukauf signifikant erweitert werden. Die neuen Lagerhallen bieten nicht nur viel zusätzlichen Platz, sondern sind auch logistisch sehr gut gelegen und verfügen zudem über eine gute verkehrstechnische Anbindung: Die Stadt im Landkreis Hildesheim ist sowohl an die Bundesautobahn 7 als auch an die Landstraße 6 angeschlossen