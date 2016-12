Lichtermeer von Swarovski aus Designerhand

23.12.2016

Seit 6. Dezember 2016 bis zum 22. Januar 2017 verwandelt der niederländische Star-Designer Tord Boontje den Garten der Swarovski Kristallwelten in eine hell erleuchtete Märchenlandschaft.

Mit der Installation Winterwunderwelt im Österreichischen Wattens gelingt es dem mehrfach ausgezeichneten Designer Tord Boontje, in der dunklen Jahreszeit die Magie des Lichts einzufangen und in einer märchenhaften Installation für Besucher der Swarovski Kristallwelten zu einem unvergesslichen Erlebnis zu machen.

Funkelnde Skulpturen laden auf den Bänken im Außenbereich der Tiroler Erlebnisdestination zum Verweilen ein und bringen mit frechen Botschaften wie "Kissing permitted" oder "There is no such thing as sparkling too much!" die Besucher zum Schmunzeln.