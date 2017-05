Lichtdesignerin Rama Mendelsohn bei LED Linear

8.05.2017

LED Linear sprach mit Lichtdesignerin Rama Mendelsohn aus Israel. Sie arbeitete mit den Produkten in den Projekten "Arsuf Panoramic" und "10 Herbert Samuel" und berichtet über ihre Erfahrungen. Darüber hinaus gibt sie Einblicke in ihre Sicht auf Licht, Leuchten und Lichtdesign.

Rama Mendelsohn lebte in New York und in Israel. Die Erfahrungen, die sie durch den Einfluss von verschiedenen Kulturen und Ethnien gewonnen hat, haben ihr geholfen, eine einzigartige Perspektive und ein starkes Design zu entwickeln.

Können Sie uns eine kurze Einleitung zu Ihrer Person geben?

Ich erhielt einen Bachelor-Abschluss in Interior Design vom College of Management in Israel und machte meinen Master in Fine Arts an der New York School of Interior Design in NYC. Meine Studien und Reisen haben beide großen Einfluss auf meine Ansichten und meinen Ansatz beim Design. Insbesondere haben die Erfahrungen in New York und Israel mit dem Einfluss von verschiedenen Kulturen und Ethnien geholfen, eine einzigartige Perspektive und einen starken Sinn für Design zu entwickeln.

Sie haben mit unseren Leuchten im Projekt "Arsuf Panoramic" gearbeitet. Was waren die Herausforderungen beim Lichtdesign in diesem Projekt?

Ziel war es, durch die Lichtplanung eine beruhigende Wirkung zu erzielen. Dies war eine Herausforderung, denn durch den Verguss der LED-Leuchten, welcher typischerweise die Farbtemperatur erhöht, kommt es zu einem härteren Licht. Gleichzeitig mussten die C5M-Anforderungen (hoher Salzgehalt in der Luft, Feuchtigkeit, Witterungsbeständigkeit, UV-Belichtung etc.) aufgrund der Nähe des Meeres berücksichtigt werden.

Welches Produkt von LED Linear haben Sie für dieses Projekt gewählt und warum?

Ich entschied mich für die Leuchte Venus aufgrund ihrer Flexibilität. Aus Designperspektive passt sie gut zur gewölbten Form des Gebäudes. Darüber hinaus erfüllt sie die C5M-Anforderungen und alle LED-Standards, die für den Einsatz in extremen Wetterumgebungen erforderlich sind.

Welches Feedback haben Sie von Ihrem Kunden erhalten?

Das beste Kompliment ist, wenn man als Designer eingeladen wird, an weiteren Projekten zu arbeiten. Seit der Fertigstellung der Arsuf Panoramic habe ich für diesen Kunden an zwei weiteren Projekten gearbeitet, weitere sind in Planung. Ich glaube, sie waren mit den Ergebnissen sehr zufrieden.

Was gefällt Ihnen am Unternehmen LED Linear?



Die Qualität der LED Linear Produkte ist immer erstklassig. Die technischen Aspekte der Produkte haben während des gesamten Entwicklungsprozesses immer hohe Priorität, und die Kunden-Erfahrung ist von größter Bedeutung. Darüber hinaus sind die Produkte einfach zu installieren und zu warten.

Welche Leuchte aus dem LED Linear Portfolio gefällt Ihnen am meisten?

Ich mag die Lichtlinie Nike, vor allem aufgrund ihres dünnen und schlanken Designs, und weil sie nicht die Blendung produziert, die sonst typisch für LED-Leuchten ist. Ich favorisiere auch die Xoominaire 4262 wegen der großen Lichtmenge, die man mit einer solch kleinen Leuchte erreichen kann.