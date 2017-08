Lichtdesigner im Fokus: Peter List bei LED Linear

LED Linear sprach mit Peter List, Inhaber und Leiter des Büros List Lichtdesign in Hamburg. Für das Projekt "Baltic Haus" wählte er Leuchten von LED Linear und berichtet über seine Erfahrungen. Darüber hinaus gibt er Einblicke in seine Sicht auf Licht, Leuchten und Lichtdesign. Peter List arbeitet nun seit über 30 Jahren mit Licht und ist Inhaber und Leiter des Büros List Lichtdesign in Hamburg.

LED Linear: Bitte geben Sie uns eine kurze Einleitung zu Ihrer Person.

Peter List: Ich wurde 1961 in Hamburg geboren und arbeite nun seit über 30 Jahren mit Licht. Zuerst habe ich eine Lehre zum Elektroinstallateur absolviert. Danach studierte ich Lichtanwendung an der Technischen Universität Ilmenau. So wie heute konnte man Lichtplanung damals noch nicht studieren, daher habe ich vieles selber erlernt und bin an den unterschiedlichen Projekten gewachsen. Seit 2009 bin ich Inhaber und leite das Büro List Lichtdesign in Hamburg. Davor war ich in verschiedenen Unternehmen und Partnerschaften im Bereich Lichtplanung tätig.

LED Linear: Sie haben mit unseren Leuchten beim Projekt "Baltic Haus" in Hamburg gearbeitet. Welche Herausforderungen gab es bei diesem Projekt?

Peter List: Beim Baltic Haus war es die Herausforderung, die Architektur zu betonen und daher der runden Ecke des Gebäudes eine besondere Bedeutung zukommen zu lassen. Auch die klare Geschossteilung sollte durch eine lineare Beleuchtung hervorgehoben werden. Diese Linienführung gab die Vorlage für die Beleuchtungsplanung, die sehr schnell Lichtlinien vorsah.

Am Anfang stand dann die Frage: "Wie kann Licht sich darstellen?" Es muss dafür eine Fläche geben, an der das Licht reflektiert. Die Leuchten sollten dabei nicht sichtbar sein, die Architektur sollte erkennbar werden. Wir entschieden uns daher für eine Lichtlösung, die in eine Fuge integriert werden kann. Eine weitere Vorgabe des Gremiums der Stadt war ein Helligkeitsverlauf in den Linien. Dieser Helligkeitsverlauf konnte mit vielen Teillängen zu 30 cm realisiert werden. Jede Teillänge hat eine eigene Adresse in der Lichtsteuerung erhalten und wird separat angesteuert. Insgesamt sind es 420 Leuchten. Die Abschnitte an der Ecke erhalten 100%, zu den Enden hin werden sie dunkler – somit entstand der dezente, aber markante Verlauf an beiden Gebäudeflügeln. Letztendlich ist jedoch jedes Projekt eine Herausforderung. Wir möchten etwas Schönes entstehen lassen und die Architektur betonen, dafür setzen wir uns ein. Beim Baltic Haus war es die Herausforderung, die Architektur zu betonen und der runden Ecke des Gebäudes eine besondere Bedeutung zukommen zu lassen.

LED Linear: Welches Produkt von LED Linear haben Sie für das Projekt gewählt und warum?

Peter List: Wir haben uns für die 'Vario-LED Flex Venus' entschieden. Sie kann aufgrund des Formfaktors in die Architektur integriert werden und liefert komplett punktfreies Licht. Außerdem ist sie flexibel und kann in kleinen Stücken gefertigt werden. Für den Außenbereich war es natürlich die Voraussetzung, eine Lichtlösung mit hohem IP-Schutz zu verwenden. Die 'Vario-LED Flex Venus' kann aufgrund des Formfaktors in die Architektur integriert werden, liefert komplett punktfreies Licht, ist IP67 geschützt und kann in kleinen Stücken gefertigt werden.

LED Linear: Welches Feedback haben Sie von Ihrem Kunden zum Projekt erhalten?

Peter List: Der Kunde war zufrieden und die Gesamtkomposition ist sehr stimmig.