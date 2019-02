Lichtdesign-Workshops bei Lichtfestival Kronach leuchtet

15.02.2019

Die Internationalen Lichtdesign-Workshops haben sich zu einem Markenzeichen des Lichtfestivals entwickelt: Aus aller Welt kommen Studierende für sechs Tage in die oberfränkische Kleinstadt, erlernen die Grundlagen hochwertiger Beleuchtung, entwerfen Lichtkonzepte und setzen sie sofort in die Praxis um. Für die Workshops vom 21. bis zum 26. April sind noch Plätze frei. Eine Förderung über Erasmus+ ist möglich.

Es ist eine gute Gelegenheit, die das Lichtfestival Kronach leuchtet Studierenden aus aller Welt bietet: Wo sonst kann man nicht nur die wesentlichen Grundlagen hochwertiger Beleuchtung erlernen, sondern das Erlernte auch noch sofort in der Praxis erproben? Die Workshops unter der Führung renommierter Dozenten aus Hochschulen und Architekturbüros finden während der Aufbauwoche zum Lichtfestival vom 21. bis zum 26. April statt.

Die vermittelte Lichtkompetenz beinhaltet alles Wesentliche über Leuchten, ihre unterschiedliche Funktion und ihre Handhabung. Besonderes Augenmerk gilt dabei moderner und hochwertiger Architekturbeleuchtung. Für jede der Workshopgruppen steht ein eigenes Areal mitten im Herzen der attraktiven Altstadt zur Verfügung. Die Studierenden erforschen dieses Gebiet und entwickeln Ideen und Konzepte für dessen Beleuchtung. Mit eingebunden in die Überlegungen wird die Geschichte Kronachs und seiner Architektur, die während einer Stadtführung erläutert werden. Das erarbeitete Konzepte reicht vom illuminierenden Herausarbeiten der lokalen Besonderheiten bis zur kompletten Uminterpretation, die einen ganz neuen Blick auf die Örtlichkeiten ermöglicht. Und dann kommt der Schritt in die Praxis: Oft zum ersten Mal wenden die Studierenden ihr theoretisch erlerntes Wissen in der Realität an. Nicht selten prallen hier zwei Welten aufeinander: Ganze Nächte hindurch werden Leuchten gesetzt und wieder verrückt, Ideen erprobt und wieder verworfen, weil sie mit den lokalen und physikalischen Gegebenheiten nicht in Einklang zu bringen sind.