Lichtdesign von Bäro für die Patisserie Thierry Bamas in Biarritz

28.05.2018

Er ist ein Meister seines Fachs: Der Patissier und Chocolatier Thierry Bamas. Zu seinen vielen Auszeichnungen gehören Titel im Wettbewerb "Bester Handwerker Frankreichs" und bei der Eis-Weltmeisterschaft in Rimini. Er verkauft seine süßen Kreationen im französischen Baskenland in mehreren Ladenlokalen – und präsentiert in der neuesten Filiale seine Zukunftsvision für die Welt der feinen Gebäcke und Naschereien.

In der völlig neu gestalteten Filiale im Badeort Biarritz empfängt die Kundschaft statt Nostalgie eine avantgardistische Architektur, gestaltet von den Interieurdesignern des Büros MoMa aus Lyon: Futuristisch geformte Kühlvitrinen sowie eine korrespondierende Deckenskulptur dominieren den Raum, ihre prismatischen Oberflächen aus dem fugenlosen Mineralwerkstoff Krion leuchten in fruchtigem Orange. Von grafischen Ornamenten durchbrochene, helle Wandund Deckenpaneele definieren den gestalterischen Rahmen. Damit kontrastieren wiederum der Fußboden sowie die Fronten der Sideboards in ihrer natürlichen Holzoptik. Die transparente Ladenfront ganz aus Glas schafft eine offene Atmosphäre und präsentiert den Passanten das futuristische Interieur wie in einer großen Vitrine. Für eine so experimentelle Ladenarchitektur das passende Lichtkonzept zu formulieren ist keine triviale Aufgabe – zumal auch die Kreationen von Bamas selbst in allen erdenklichen Farben leuchten: Von den Gold- und Brauntönen des Gebäcks und der Schokolade bis zu den frischen Farben verschiedener Obstsorten, Cremes und Glasuren. Zusammen mit Bäro fanden die Planer die optimale Lichtbalance für ihr Konzept.