Lichtdecke von Sefar im Museum Oskar Reinhart (Winterthur, CH)

9.02.2017

Kaum eine Stadt dieser Grösse hat so viele Museen zu bieten, wie die einstige Industrie- und Arbeiterstadt Winterthur. Und doch - wie vielerorts: Die Attraktivität für Museumsbesucher lässt sich verbessern. Mit ihrem Museumskonzept verfolgen Stadtrat und Stiftung das Ziel, Sammlungen noch besser zu präsentieren und die Schweizer Stadt im Kanton Zürich weiter zur Kulturstadt zu entwickeln.

So hat sich das Museum Oskar Reinhart, wo u.a. herausragende Werke von Caspar David Friedrich gezeigt werden, für eine Teilsanierung entschieden. Das Museum am Winterthurer Stadtgarten erhielt eine Cafeteria und einen Shop. Der neue Hauptempfang soll zentraler Treffpunkt werden. In einigen Ausstellungsräumen wurde die Lichttechnik erneuert, die damit nun den hohen Anforderungen an die Lichtwirkung als auch an die Akustik entspricht.

Das von der Stiftung beauftragte Zürcher Architekturbüro Flury und Furrer und der Lichtplaner Michael Josef Heusi haben sich für Cieluma, die akustikoptimierte Lichtdecken-Lösung von Sefar, entschieden. Die scheinbar rahmenlosen 1.200x1.200 mm grossen Cieluma-Module bilden die homogene und gestaltungsneutrale Optik für das architektonische Gesamtkonzept.