Lichtbeton von LCT nun auch für Endverbraucher

19.02.2018

Die Light&Concrete Technology GmbH (LCT) stellt in Form von Lichtbeton innovative Beleuchtungssysteme her. Das in Österreich ansässige Unternehmen offeriert seine Produkte auch für den privaten Bereich und spricht damit vor allem Hauseigentümer an.

00 Wohanlage Temmel in Gleisdorf Österreich, Foto: LCT Königspalast in Jeddah, Foto: LCT Beleuchtungsprojekt mit Creabeton 2017, Foto: LCT

Bislang waren die LCT-Produkte aus Lichtbeton für den privaten Endverbraucher lediglich in Österreich erhältlich. Ab sofort und rechtzeitig vor Beginn der Gartensaison können sie über den eigenen Online-Shop des Unternehmens auch in Deutschland bezogen werden. Die mehrfach international ausgezeichnete Lichtbeton-Technologie setzt neue Standards in punkto Design und Energieeffizienz im Außenbereich privater Wohnanlagen. Dazu gehört die passende Beleuchtung von Gehwegen, Terrassen und Gartenflächen. "Die Bodenleuchten aus Lichtbeton können aufgrund der Niedervolt-Technologie problemlos in Eigenregie verlegt werden. Sie eignen sich zur Umrandung von Blumenbeeten und Swimmingpools genauso wie zur Markierung und Beleuchtung von Wegen, Parkplätzen oder Einfahrten“, erklärt Haider. Die leicht zu installierenden Bodenleuchten aus Lichtbeton, sogenannte "Light-Stones" mit integrierten LED-Streifen, sind in verschiedenen Größen und in den Farben Weiß, Grau und Anthrazit erhältlich. Sie leuchten je nach Wunsch in verschiedenen Farben. Sie sind imprägniert und wasserdicht und reagieren nicht wie herkömmliche Bodenleuchten empfindlich auf Kondenswasser. Die fein gestrahlte Oberfläche ist zudem pflegeleicht und rutschfest, der Lichtbeton ist im Hinblick auf Rutschsicherheit und Frost- bzw. Tausalzbeständigkeit genormt und somit zur ganzjährigen Verwendung geeignet.

International gesehen ist der Königspalast im saudi-arabischen Jeddah das bisher größte Referenzprojekt von LCT. Die Wege rund um das Bauwerk werden mit Lichtbeton beleuchtet. Darüber hinaus hat die österreichische Neugründung bereits Wohnanlagen mit den Lichtsteinen ausgestattet. Schon im vergangenen Jahr wurde das Unternehmen beim Smart Lighting Summit im australischen Melbourne mit den Delegate Choice Awards für das beste Design und das innovativste Produkt ausgezeichnet. 2018 ist das Unternehmen in Deutschland für den German Innovation Award und den German Brand Award (Preisverleihung im Juni) nominiert. LCT wird in diesem Jahr die Lichtbeton-Technologie dem deutschen Publikum erstmals auf der Light + Building in Frankfurt präsentieren. Verbraucher aus dem süddeutschen Raum können LCT bereits vom 8. bis 11. Februar auf der Bauen + Wohnen in Salzburg besuchen.