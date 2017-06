Licht von Osram für das Motorsport-Team von BMW

12.06.2017

BMW-Motorsport hat beim 24-Stunden-Rennen am Nürburgring auf biologisch wirksames Licht von Osram gesetzt. Als neuer offizieller Partner von BMW-Motorsport lieferte Osram für das Rennen am 27. und 28. Mai aktivierendes Licht, das sowohl die Rennfahrer als auch die Ingenieure vor und während des Rennens unterstützt und ihre Konzentration gestärkt hat.

"Wir freuen uns sehr, dass BMW-Motorsport auf unsere innovativen Lichtlösungen setzt. Im Leistungssport werden Höchstleistungen erwartet, bei denen wir das Rennteam bestmöglich mit unserer Lichtexpertise unterstützen", so Stefan Kampmann, Technikvorstand bei Osram.

"Die Konkurrenzdichte bei den 24 Stunden auf dem Nürburgring war in diesem Jahr so hoch wie vielleicht noch nie zuvor in der Geschichte dieses traditionsreichen Rennens. Umso wichtiger sind die Details", sagt BMWs Motorsport-Direktor Jens Marquardt. "Deshalb freue ich mich sehr, dass wir Osram als Official Partner mit an Bord hatten. Mit seinen innovativen Lösungen und Erfahrungen im Bereich Licht hat das Unternehmen einen wertvollen Beitrag geleisten, die Fahrer während des Rennens bestmöglich auf die besonderen Anforderungen der Nordschleife bei Nacht einzustellen."

Nach dem Deutschen Skiverband, der die biologisch wirksamen Lichtlösungen bereits für seine Spitzenathleten nutzt, setzt nun auch BMWs Motorsport auf Osram. Dem BMW-Team Schnitzer wurden für das traditionsreiche Rennen am Nürburgring verschiedene Lichtlösungen bereitgestellt, die die Piloten und Ingenieure während des herausfordernden 24-Stunden-Einsatzes zur richtigen Zeit aktivieren und in ihrer Konzentration stärken konnten. Das Licht wird in Form von LED-Lichtbrillen sowie in speziellen Leuchten eingesetzt.