Licht von Bergmeister für Campus des FC-Bayern

21.12.2017

Mit einer imposanten Sportanlage hat der FC Bayern München seiner hauseigenen Talentschmiede eine neue Heimat errichtet. In Sichtweite der Allianz Arena im Münchner Norden wurde der neue FC Bayern Campus zur laufenden Saison in Betrieb genommen. Fußballplätze, Spielstätte, Clubheim und Akademie für Nachwuchstalente der U9 bis U19 erstrecken sich auf einer Fläche von 30 Hektar.

Die mondänen Gebäude des FC Bayern Campus werden flankiert von 63 Canna-Lichtstelen der Leuchtenmanufaktur Bergmeister; 79 Canna-Pollerleuchten markieren die Gehwege auf dem Gelände. In ihrem schlichten Design lehnt sich die Serienleuchte an die minimalistische Gebäudearchitektur an.

"Man hat sich für eine zurückhaltende funktionale Leuchte entschieden, die mit den Gebäuden und ihrer Effektbeleuchtung nicht konkurriert", so Andreas Fischer von Wendler Landschaftsarchitekten, der als Projektleiter für die technische Planung und Bauleitung der Freianlagen zuständig war.

Das Konzept der Wegebeleuchtung auf dem Gelände (Matthias Dilger, Albert Speer & Partner) erforderte unter anderem, dass die Pollerleuchten in einem Abstand von mindestens 11 Metern angeordnet sind. Trotz dieses großen Abstands sollten alle Flächen optimal ausgeleuchtet und die notwendige Verkehrssicherheit garantiert werden.

Der große Abstand der Leuchten ist für niedrige Pollerleuchten oft eine Herausforderung:

"Pollerleuchten sind mit einer Lichtpunkthöhe von circa einem Meter normalerweise nicht so lichtstark"“, erklärt Simon Hochreiter von Bergmeister Leuchten, "wir haben also unsere Leuchten lichttechnisch überarbeitet, um eine asymmetrisch breitstrahlendere Optik zu erzielen."