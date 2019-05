Licht- und Akustiklösung von Nimbus bei Bora in Niederndorf

3.05.2019

Am österreichischen Büro-Standort des Küchen-Experten für Lüftungstechnik Bora in Niederndorf planten die Innenarchitekten mit Nimbus Leuchten und akustisch wirksamen Pads von Rossoacoustic. Zusammen mit der ausgesuchten Materialität der Innenräume entfalten die Produkte eine starke räumliche Wirkung. Ziel war es, mit dem Neubau regionale Bezüge zu entwickeln und zugleich ein modernes Arbeitsumfeld zu schaffen.

Das Spezialgebiet des Unternehmens Bora aus Raubling bei Rosenheim sind innovative Lösungen, die am Kochfeld störende Dunstabzugshauben ersetzen: effektive Dunstabzugssysteme saugen Kochdünste und -gerüche direkt am Kochfeld ab – noch bevor sie aufsteigen können. Die Kompromisslosigkeit der Küchenarchitektur wollte das Unternehmen auch auf die eigenen Büroräume übertragen und ließ sich im Jahr 2018 von Guggenbichler und Wagenstaller Architekten aus Rosenheim einen neuen Standort in der österreichischen Gemeinde Niederndorf errichten. Nimbus lieferte dazu eine Sonderlösung aus der Produktfamilie Modul R Project sowie Elemente aus dem Rossoacoustic PAD System.

"Wichtig war es dem Bauherren, dass die Ausstattung der Arbeitsräume den modernsten Ansprüchen gerecht wird," erklärt Dietrich Brennenstuhl, Geschäftsführer von Nimbus. "Unsere Produkte kamen zum Einsatz, um die Atmosphäre in den Räumen möglichst angenehm für die Mitarbeiter und Besucher zu gestalten."

Der nachhaltig konzipierte Neubau dient Bora als Verwaltungs-und Trainingsgebäude. Neben den Bereichen Marketing, Forschung und Entwicklung sind hier auch das Produktmanagement, die Corporate Architecture sowie der Export und ein Entwicklungslabor untergebracht. Die moderne, klare Architektursprache des Gebäudes vermittelt nach außen die Unternehmenswerte und setzt einen Fokus auf Regionalität. Die Fassade aus traditionellen heimischen Lärchenschindeln verleiht dem Bau Charakter und Wärme.

Für die Innenarchitektur zeichnet Simon Gafriller vom Büro Werkhaus aus Raubling verantwortlich. Wenige ausgesuchte, reduzierte Materialien und eine natürliche, authentische Atmosphäre prägen die Arbeitsräume. Spannungsvoll bringt Gafriller rohen Beton, natürliche Holzelemente und filigranes Glas zusammen und unterstreicht die Kontraste der Materialität. Für die Beleuchtung kam ein Konzept von Nimbus in Form einer Sonderlösung aus der Produktfamilie Modul R 600 Project zum Einsatz. Die Pendelleuchte besteht aus einem runden Baldachin, mit breit abstrahlender Lichtverteilung.