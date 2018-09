Licht-Medienlösung für Bahnhöfe in Meeresnähe von LMT

19.09.2018

Zur Innotrans in Berlin stellt die LMT Leuchten + Metall Technik GmbH erstmals die LED-Bahnsteigleuchte Varyo II mit Medienkanal vor. Die Lösung wurde speziell für Bahnhöfe in Meeresnähe entwickelt und erdbebensicher dimensioniert.

Mit der weiterentwickelten LED-Bahnsteigleuchte Varyo II bietet die LMT in Kombination mit ihren projektspezifischen Medienkanälen ein Lösungspaket für Bahnhöfe aller Art. Für ein Großprojekt mit Bahnhöfen in Meeresnähe wurde die Varyo II mit einem Edelstahlgehäuse ausgestattet und in einen nach Kundenvorgaben entwickelten und erdbebensicher dimensionierten Edelstahl-Medienkanal eingesetzt.

Dieser bietet mit Abmessungen von 700 mm x 850 mm ausreichend Platz für bis zu zwölf Kabeltrassen sowie Deckenfluter, Monitore, Lautsprecher, Zugzielanzeiger, Blitzleuchten, Antennen und Kameras. Darüber hinaus wurden auch Unterkonstruktion, Verkleidung und Befestigungen aus Edelstahl gefertigt.