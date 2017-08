Licht für die Arztpraxis: Optimal und emotional

31.07.2017

In einer Arztpraxis wird Licht für viele unterschiedliche Sehaufgaben benötigt: für Computerarbeit am Empfang, für das Lesen im Wartezimmer, das Patientengespräch im Sprechzimmer sowie für die Behandlung im Untersuchungsraum. Jede Tätigkeit braucht ihre ganz spezielle Lichtlösung. Auf Patienten soll das Licht beruhigend wirken, während es bei Untersuchungen oder Eingriffen es sicheres und konzentriertes Arbeiten unterstützen muss.

Für manche Patienten ist der Arztbesuch mit Unbehagen verbunden. Da spielt der emotionale Aspekt der Beleuchtung eine wichtige Rolle. Der Empfang sollte freundlich ausgeleuchtet sein und zugleich einem ergonomischen Bildschirmarbeitsplatz entsprechen, da hier Mitarbeiter Bürotätigkeiten erledigen. Höhere Lichtstärken bieten Orientierungshilfe – sie sind am Empfang und auch in angrenzenden Fluren empfehlenswert.

Im Sprechzimmer werden für gewöhnlich 500 Lux gefordert. Wird der Raum auch für Untersuchungen und Behandlungen genutzt, sind es 1.000 Lux auf den Untersuchungsflächen. Das Licht darf nicht blenden und soll die Konzentration fördern. Bei einer zahnärztlichen Behandlung erhöht sich Beleuchtungsstärke im Operationsfeld in der Mundhöhle sogar auf 5.000 Lux. In der Augenheilkunde hingegen können Untersuchungen bei einer sehr geringen Beleuchtung erforderlich werden – ebenso in der Radiologie. Hier bietet eine dimmbare Allgemeinbeleuchtung die notwendige Flexibilität. DIN EN 12464-1 und DIN 5053-3 informieren über die gesetzlich geforderten Beleuchtungsstärken, die sich an den Sehaufgaben der jeweiligen medizinischen Fachrichtung orientieren.

Bei medizinischen Untersuchungen ist eine sehr gute Farbwiedergabe zwingend erforderlich. Für viele Fachbereiche ist ein Farbwiedergabeindex von mindestens Ra 80 ausreichend. Bei zahnärztlichen, dermatologischen und auch augenärztlichen Untersuchungen liegt der Farbwiedergabeindex bei mindestens Ra 90. Nur mit optimaler Beleuchtung lassen sich Zahnfarben abgleichen, Hautveränderungen erkennen oder auch Farbsehtests durchführen.