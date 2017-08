Leuphana Universität Lüneburg mit 2.500 m Lichtlinien von Selux

1.08.2017

Nach zehn Jahren Planung und Bau wurde das neue Zentralgebäude der Leuphana Universität Lüneburg im März 2017 feierlich eröffnet. Entstanden nach Plänen des Architekten Daniel Libeskind ragt das spektakuläre Bauwerk ausdrucksstark und selbstbewusst in den Himmel der Lüneburger Heide. Licht für die Eingangshalle sowie einen Großteil der Verkehrszonen, Forschungs- und Seminarräume liefern flexible LED Pendel- und Einbauleuchten der M-Familie von Selux.

Die glänzende Außenhaut des Gebäudes – ähnlich wie das Jüdische Museum in Berlin mit Titan-Zink-Paneelen verkleidet –, die vielen Schrägen und die ungewöhnlichen Fensterformen: Der für Daniel Libeskind typische Architekturstil ist auch an dem neuen Zentralgebäude der Lüneburger Universität gut erkennbar. Die Symbolik der Schrägen nimmt Stellung zum geschichtsträchtigen Standort, setzt einen Kontrapunkt: Denn der Campus liegt auf einem in den 1930er-Jahren entstandenen, militärischen Kasernengelände, das von einer streng orthogonalen Struktur geprägt ist.

Der 37 Meter hohe Neubau hat eine Gesamtnutzfläche von 13.000 m², wobei das Forschungszentrum rund die Hälfte des Platzes einnimmt. Darüber hinaus beherbergt er ein Studierendenzentrum mit Cafeteria und Büros, ein Seminarzentrum mit unterschiedlichen Workshop- und Seminarräumen sowie ein Veranstaltungszentrum, das Platz bietet für bis zu 2.500 Besucher, davon 1.100 Personen im 'Libeskind-Auditorium'.

Bei seiner Arbeit suchte Libeskind, der von 2007-2016 nebenberuflicher Professor an der Leuphana war, den intensiven Austausch mit Studierenden, ließ Wünsche und Vorstellungen der wichtigsten Nutzergruppe in die Entwicklung einfließen.

"Für das neue Zentralgebäude der Leuphana habe ich mich vom Geist dieser Universität inspirieren lassen", sagt Libeskind bei der Eröffnung und führt weiter aus: "Die Leuphana erlebe ich als einen Brutkasten für neue Ideen, Innovation, Forschung und Entdeckung. Von diesen Elementen ist auch das neue Haus durchdrungen."

Und Leuphana-Präsident Sascha Spoun untermauert dies in seiner Festrede:

"Für die Leuphana wäre es fahrlässig und falsch gewesen, ein Zentralgebäude zu errichten, das dem Gewohnten entspricht und Einfachheit suggeriert. Es wäre fahrlässig gewesen, weil wir der Überzeugung sind, dass Architektur Einfluss hat darauf, wie geforscht und gelernt wird. Das Studienmodell der Leuphana ist darauf angelegt, die Tiefgründigkeit und Verschiedenheit der einzelnen Disziplinen zu vermitteln, und zwar egal, was man studiert. Es ist darauf angelegt, Neuorientierung, Irrtum und Kontingenz als Chance zu begreifen, um die Zukunft zu gestalten, und sie nicht als Bedrohung zu begreifen für das, was man zu besitzen glaubt."