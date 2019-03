Leuchten-System für die Pflanzenforschung von Osram

28.03.2019

Um den gesteigerten Anforderungen von Forschern an Universitäten, privaten Instituten und der Pflanzenproduktion in Gewächshäusern und vertikalen Farmen gerecht zu werden, hat Osram eine Forschungsleuchte entwickelt. Forscher und moderne Landwirte können das LED-basierte Pflanzenleuchten-System Phytofy RL im Labor oder Klimakammern nutzen, um neue, pflanzenspezifische Licht- und Wachstumsrezepte zu entwickeln.

Durch verschiedene Lichtwellenlängen und deren Intensitäten kann gezielt in den Stoffwechsel von Nutz- und Zierpflanzen eingegriffen werden. Ertrag, Färbung und Geschmack und andere Eigenschaften lassen sich so beeinflussen. Dabei hat die jüngste Forschung gezeigt, dass hier nicht nur die photosynthetisch aktive Strahlung (PAR) wirkt, die zwischen 400 und 700 Nanometern (nm) liegt, sondern auch kürzere und längere Wellenlängen Effekte auf die Entwicklung der Pflanzen haben. Deshalb kann bei Phytofy RL jeder der sechs Spektralkanäle – von natürlich dunkelrotem Licht wie am Tagesende bis UV-Licht – einzeln adressiert und die Intensität in Echtzeit genau geplant und kontrolliert werden: 385 nm, 450 nm, 521 nm, 660 nm, 730 nm sowie ein warmweißer Kanal mit 2.700 Kelvin. Die hohe Anzahl von LEDs in der Leuchte ermöglicht dabei gleichzeitig einen höheren photosynthetischen Photonen-Fluss (PPF).

Eine Besonderheit des Systems ist die sehr homogene Lichtverteilung. Das kalibrierte System liefert darüber hinaus eine präzise Karte über die Bestrahlungsstärke, die von der Software berechnet wird und Messungen überflüssig macht. Beim Einsatz von Phytofy RL kann somit mit unterschiedlichsten Licht-Rezepten evaluiert werden, ohne zwischen einzelnen Versuchen Leuchten verändern zu müssen. Auch verschiedenste Kombinationen von Wellenlängen können programmiert werden, in unterschiedlichen Lichtprofilen und über die gesamte Fotoperiode hinweg.