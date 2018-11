Lens von Molto Luce wird Leuchte des Jahres

21.11.2018

Am Wochenende hat die Abstimmung zur Leuchte des Jahres 2018 geschlossen: Sieger in diesem Jahr ist die Leuchte Lens von Molto Luce. Auf dem zweiten Rang folgt Snooker von Prolicht, auf dem dritten Platz Enzo von der Leuchtenmanufaktur Bankamp.

Damit haben zum ersten Mal gleich zwei Leuchten von Herstellern aus Österreich den traditionsreichen Wettbewerb gewonnen. Alle Nutzer konnte dazu an der Abstimmung im Netz teilnehmen und ihren Favoriten wählen. Die Entscheidung war in diesem Jahr klar, die Leuchte Lens setzte sich mit deutlichem Vorsprung vor den Konkurrenten ab.

Für die Leuchte des Jahres 2018 hat sich ein Feld von zehn Leuchten beworben. Die Vielfalt war groß, vom richtigen Licht zum Arbeiten am Computer bis zur gemütlichen Wohnraumbeleuchtung gab es alles, was das Herz begehrt. Dazu auch noch steuerbare und individualisierbare Leuchten, so dass die Wahl für den Favoriten nicht einfach war.