Leistungsstarke LED-Treiber 480 W und 650 W bei Emtron

22.08.2018

Neu im Programm bei Emtron electronic sind die LED-Treiber Hvgc-480 und -650 von Mean Well. Diese hocheffizienten (bis zu 95,5 %) Constant-Power-Treiber-Modelle mit Leistungen von 480 Watt bzw. 650 Watt finden in einem robusten Metallgehäuse Platz, das einen Einsatz sowohl im Innen- als auch im Außenbereich ermöglicht.

Sehr flexibel ist der Treiber wiederum bei der Eingangsspannung, die zwischen 180 und 528 VAC liegen kann. Mit den optionalen Dimm-Optionen (3-in-1-Dimming, Smart Timer Dimming oder Dali), dem hochwertigen Metallgehäuse und der damit einhergehenden IP65/IP67 Schutzklasse eignet sich die Serie für Anwendungen in Innenräumen und im Außenbereich, bei denen hohe Leistungen benötigt werden. Die Bauteile arbeiten mit einer Effizienz bis zu 95,5 %. Die Einsatzmöglichkeiten sind sehr vielfältig. Als Paradebeispiel ist der Einsatz in innovativen Gewächshäusern zu nennen, in denen zunehmend auf LEDs für die effektive künstliche Beleuchtung gesetzt wird. Im Gewächshaus herrscht oft eine hohe Luftfeuchtigkeit oder das Netzteil wird sogar Spritzwasser ausgesetzt. Dank IP65/IP67 Schutzklasse ist das kein Problem für die Hvgc-Serie.