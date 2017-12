Ledxon baut Produktion in Polen aus

8.12.2017

Mit der Erweiterung seines Leuchtensortiments baut Ledxon auch den Bereich Produktion aus. Derzeit entsteht in Masów, am Standort Polen, eine neue Halle.

Im Rahmen des Bauprojekts will das Unternehmen außerdem die restlichen extern ausgelagerten Produktionsprozesse in Zukunft ins eigene Haus holen und in einen hohen Automatisierungsgrad investieren. Diese Entwicklungen garantieren einen noch besseren Qualitätsstandard und einen reibungsloseren Ablauf.