Ledvance: Für jeden Raum das richtige Licht

26.09.2018

Schickes Design, Langlebigkeit und praktische Funktionen – moderne LED-Leuchten sind in immer mehr Wohnbereichen zu finden. Nach der Ankündigung des erweiterten Leuchtenportfolios von Ledvance auf der Light + Building 2018 sind die neuen Produkte seit August im Handel verfügbar und bieten für Innenräume und Außenbereiche die passende Beleuchtung.

Egal ob im Wohn-, Ess- oder Schlafzimmer – in Innenräumen sind die sogenannten Panel-Leuchten mit ihrem modernen, reduzierten Design äußerst beliebt. Bei dieser Produktfamilie mit dem Namen "Planon" nutzt Ledvance vor allem die durch LED mögliche, besonders flache Bauweise. Die Planon-Familie ist seit August durch die "Frameless" genannte Serie erweitert, bei der die gesamte Basis als Leuchtfläche dient. Die neuen Modelle gibt es von einfachen Ein-Aus-Varianten über solche mit steuerbarer Farbtemperatur oder rgb-Farblicht. Als Quadrate sind die stilvollen Frameless-LED-Leuchten mit 300, 400 oder 600 Millimetern Kantenlänge erhältlich, länglich mit 600 oder 1.200 Millimetern und in verschiedenen Breiten. Alle Planon-Leuchten können angebaut, einige wahlweise auch im Raum abgehängt werden.

Ebenfalls seit August neu im Handel ist die Familie "Orbis". Durch ihr gleichmäßiges Licht setzen die Wand- und Deckenleuchten jeden Wohnraum angenehm in Szene. Auch die bisher unter dem Namen "Silara" bekannten LED-Leuchten werden nach und nach in die Orbis-Familie integriert. Einige Ausführungen wie die "Orbis Square Sparkle" und die "Orbis Sparkle" sorgen mit einem sanften Glitzereffekt für eine stimmungsvolle Atmosphäre.

Für die richtige Beleuchtung am Schreibtisch bringt Ledvance mit der stilvollen "Panan"-Serie nun auch LED-Leuchten auf und an den Tisch. Alle Modelle geben warmweißes Licht mit 3.000 Kelvin ab und sind je nach persönlichem Geschmack in unterschiedlichen Designs und Farben, aber auch verschiedensten technischen Ausstattungen erhältlich: So lässt es sich dank eingebauter Akkus in einigen Leuchtenmodellen für mehrere Stunden besonders flexibel und unabhängig vom Netzteil arbeiten. Andere Modelle aus der "Panan"-Serie lassen sich wiederum über einen Berührungssensor ein- und ausschalten, dimmen oder in der Lichttemperatur anpassen. Mit einem Standfuß oder wahlweise einer Klemme lassen sich die Leuchten sowohl auf dem Tisch als auch an der Kante positionieren. Schick, minimalistisch und multifunktional ist der "Panan Speaker", der im Standfuß über einen eingebauten Lautsprecher verfügt und entweder über Bluetooth oder Klinkenstecker verbunden werden kann. Für Vieltelefonierer oder Intensiv-Tabletnutzer ist die "Panan Alu USB" eine clevere Wahl, denn sie bietet auf der Rückseite eine USB-A-Buchse zur Stromversorgung.