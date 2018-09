Ledvance-Edition 1906 mit neuen Filament-LEDs

15.09.2018

Ästhetische Formen, moderne Technikelemente sowie edle Materialien: All diese Aspekte vereint die LED-Serie 'Edition 1906' von Ledvance. Mit der Erweiterung des Portfolios um 16 neue Lampentypen sowie vier neue Leuchtenschirme haben Retrocharme-Liebhaber noch mehr Auswahl.

Mit den 16 neuen LED-Filament-Lampen setzt Ledvance die Edition 1906-Tradition fort, bei der bereits das pure Leuchtmittel ein Hingucker ist. Besonders auffallend: die Lampen mit spiralförmigen Filaments, die in zwei verschiedenen Varianten ein echter Blickfang sind. So kommt beispielsweise die Classic Big Grape in Übergröße mit fast 30 Zentimetern Länge und 20 Zentimetern Durchmesser und lässt sich sowohl mit als auch ohne Schirm in jeden Raum integrieren. Ein weiterer Hingucker ist die Big Globe, die in Kombination mit dem Leuchtenschirm "Cage" für das richtige Flair sorgt.

Durch ihr Filament in Form einer Doppelhelix fallen die neue LED-Modelle Globe 125 und Edison im eingeschalteten sowie ausgeschalteten Zustand als echte Designstücke auf und lassen sich unter anderem mit der Leuchte Pendulum gut in Szene setzen.

In ähnlichen Größendimensionen sind auch die sieben Lampen in Sonderformen mit E27-Sockel verfügbar. Sie erscheinen etwa als geschliffener Edelstein oder in Tannenzapfenform, wie die LED Pinecone. Während diese den gewohnten Goldton im Glas haben und für warme Licht-Akzente sorgen, ist die Lampe Globe Mirror Black in Klarglas gefertigt und mit einem mattschwarzen Häubchen abgedunkelt. Zur indirekten Beleuchtung ist sie besonders mit den Schirmen Radar und Cone eine elegante Kombination. Neu im Portfolio ist ebenfalls die Tischleuchte Table, die zusammen mit den Lampen im Handumdrehen zum Design-Objekt wird.