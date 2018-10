Anzeige

LEDS C4 übernimmt Carandini

10.10.2018

LEDS C4 ist ein spanisches Unternehmen, das international Großprojekte technischer und dekorativer Innen- und Außenbeleuchtung realisiert. Ende September wurde die Übernahme des spanischen Marktführers für öffentliche Beleuchtung, Carandini, bekanntgegeben.

Der seit über 40 Jahren bestehende Konzern LEDS C4 schloss das Geschäftsjahr 2017 mit einem Umsatz von 74 Millionen € und einem nachhaltigen Wachstum von 8 % ab. Als nationales Spitzenunternehmen konnte es seine Position unter den wichtigsten Marken auf dem internationalen Markt ebenfalls stärken. Die Unternehmensgruppe ist mit Geschäftsstellen in Barcelona und Madrid und Filialen in Großbritannien, Deutschland, Polen, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Singapur, China und Südafrika tätig.

Das 1919 gegründete Unternehmen Carandini ist auf innovative Beleuchtungslösungen für öffentliche Wege, Industrieanlagen, Sportstätten und sonstige Infrastruktur in Europa, Amerika und Afrika spezialisiert und äußerst erfolgreich. Der Londoner Flughafen Heathrow und die Puente de la Constitución de 1812 in Cádiz sind hierfür nur einige Beispiele. Mit einem Umsatz von 20 Millionen € konnte das Unternehmen seinen Erfolg auf dem spanischen Markt durch ausgezeichneten Service, eine Produktion, die zu 100 % in Spanien erfolgt, und zahlreiche technische Innovationen seiner Produkte festigen.

Mit seinen Marken LEDS C4, Grok und Forlight realisiert der Konzern umfassende Projekte technischer und dekorativer Innen- und Außenbeleuchtung mit einem breit gefächerten Angebot von Produkten und Qualitäten in allen Teilen der Welt. Zu den realisierten Beleuchtungsprojekten gehören z. B. das Gordon Ramsay Mediterranean Restaurant in Doha, das Strand Hotel der Radisson Blu Hotels in Stockholm und die Sagrada Familia in Barcelona. Erfolgreiche Projekte sind in über 140 Ländern der Welt zu finden.