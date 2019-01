LED-Treiber von Tridonic ohne Trackbox

24.01.2019

Mit den in-track-Treibern der Serien Advanced und Excite (ADV/EXC) setzt Tridonic weiter auf die Miniaturisierung von Betriebsgeräten. Die Treiber mit 25 oder 40 W Ausgangsleistung sind direkt in den Adapter für die 230-V-Schienensysteme integriert und brauchen keine Trackbox mehr.

Die in-track-Treiber ADV und EXC (Selv) zeigen ihre Stärken beim Einsatz in der Beleuchtung von Geschäften, Kunstgalerien und Museen sowie in der Gastronomie-Beleuchtung. Ihr kompaktes Design erlaubt den Einbau direkt in einen Adapter (in schwarz oder weiß erhältlich), der sich platzsparend und unsichtbar in ein 230-V-Schienensystem integrieren lässt. Die bisher erforderliche, auffällige Trackbox wird dadurch überflüssig. Damit eröffnen sich Gestaltungsmöglichkeiten, bei denen die Technik zugunsten eines filigranen Designs der Leuchten in den Hintergrund tritt.