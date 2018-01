LED-Treiber Idlc/Odlc/Idpc von Mean Well mit Dali-Dimmfunktion

18.01.2018

Die LED-Treiberfamilien Idlc/Odlc/Idpc in den Leistungsklassen 45 und 65 W sind jetzt vom Hersteller Mean Well, im Vertrieb von Emtron Electronic, um Modelle mit Dali-Dimmfunktionen erweitert worden. Die für flimmerfreien LED-Betrieb ausgelegten Konstantstromquellen verfügen nun wahlweise über eine eingebaute Dali-Schnittstelle zum Anschluss an Gebäudeautomatisierungsanlagen.

00 LED-Treiberfamilien Idlc/Odlc/Idpc in den Leistungsklassen 45 und 65 W von Mean Well: Flimmerfreier LED-Betrieb – jetzt auch mit Dali-Steuerung.

Mit der Erweiterung des Modellspektrums um die Dali-Funktionalität gemäß dem internationalen Standard IEC 62386-101 und -102 bedient die Modellreihe jetzt auch die Nachfrage nach intelligenten Dimmfunktionen. Die neuen Modelle tragen jeweils die Produktbezeichnung Idlc (im Kunststoffgehäuse) Idpc (Open-Frame) und Odlc (ebenfalls Kunststoffgehäuse) entweder -45DA bzw. -65DA. Mit Ausnahme der neu hinzugekommenen Dali-Funktionalität besitzen sämtliche Varianten dieser Produktfamilien identische elektrische Eigenschaften. Sie eignen sich hierdurch für die unterschiedlichsten Aufgaben zum intelligenten LED-Betrieb in Innenräumen.