LED-Treiber für fünf einstellbare Ausgangsströme von Tridonic

7.08.2017

Tridonic hat eine flexible Treiberserie eingeführt, die zusammen mit der LED-Spotlight-Serie SLE ein gut aufeinander abgestimmtes System bildet. Es ist besonders für die Beleuchtung von Architekturobjetek und Verkaufsräumen geeignet. Die Treiber decken mit fünf voreinstellbaren Ausgangsströmen die Anforderungen für eine Vielzahl von Anwendungen ab.

Die Konstantstrom-Treiber 'Flex C SC Advanced' bieten 5 Wattagen und jeweils fünf wählbare Ausgangsströme von 350 mA bis 1.400 mA. Damit deckt der neue Treiber alle gängigen Ströme in Strahlern und Downlights ab.

Die Ausgangsströme sind durch einfaches Einsetzen eines Advance-Plugs wählbar. Die Ω-Werte der Plugs sind durch eine Farbcodierung leicht erkennbar, was Verwechslungen ausschließt. Außerdem ist im Vergleich zu den häufig anzutreffenden kleinsten Drehschaltern am Treiber ein Plug schnell und sicher eingesetzt – der gewünschte Strom ist in vordefinierten mA-Schritten unkompliziert und sicher einstellbar.

Die meisten Anwendungen sind in der Praxis mit dem Leistungsbereich 350 mA bis 1.050 mA zu bedienen. In diesem Bereich kommen die Treiber in einer neuen kompakten Gehäusegröße von 97 x 43 x 30 mm und passen zur Miniaturisierung von Spot- und Downlights. Sie eignen sie sich optimal für kleine Trackboxen und ein dezentes Strahlerdesign.