LED-Serie 5630X von Everlight für professionelle Anwendungen

11.01.2018

Everlight, Hersteller von LEDs und optoelektronischen Komponenten, hat seine jüngste Beleuchtungs-LED-Serie 5630-X vorgestellt. Mit einer Lichtausbeute von bis zu 228 lm/W bei 5.000K erfüllt sie die Anforderungen an Lichtstärke und Leuchtdichte heutiger professioneller kommerzieller und industrieller Beleuchtungsanwendungen.

Weltweit nehmen Verständnis und Gespür für Lebensstandard und Lebensqualität zu. So messen Menschen auf der ganzen Welt auch den Lichtverhältnissen in ihrer Umgebung immer mehr Bedeutung bei. Um dem Wunsch nach bestmöglich passender Helligkeit aber auch Farbtemperatur sowie dem Wohlbefinden durch Beleuchtung Rechnung zu tragen, hat Everlight die neue 5630X-Serie mit dem hohen Wirkungsgrad von 228lm/W (bei 65mA, 5.000K und einem CRI>80) in Übereinstimmung mit der Spezifikation DLC 4.0 des Design Lights Consortium entwickelt.