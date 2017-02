LED professional Symposium + Expo 2017 in Bregenz

17.02.2017

Vom 26. – 28. September findet die siebte Ausgabe der LED professional Symposium +Expo (LpS) Veranstaltung in Bregenz statt. Jährlich treffen sich renommierte Referenten und die Lichtfachwelt aus Industrie und Forschung zur dreitägigen Kongressmesse, auf der neueste Lichttechnologien und Innovationen vorgestellt und diskutiert werden.

Eröffnet wird die LpS 2017 unter anderem mit einem Vortrag von Dr. Wu Chou, CTO von Huawei, über "Challenges and Opportunities of Connected Smart Lighting."

Die LpS 2017 steht unter dem Motto "Smart Technologies for Lighting Innovations" und gliedert die drei Veranstaltungstage in die Themengebiete

Die von Luger Reserch organisierte Konferenz umfasst Vortragsreihen, Workshops, Foren und Diskussionsrunden. In der parallel stattfindenden Technologie- und Komponentenausstellung präsentieren internationale Unternehmen und Organisationen die neuesten Entwicklungen. Die LpS richtet sich an Fachpublikum aus den Bereichen Design & Engineering, Qualitätssicherung, technisches Management und Management der internationalen Leuchtenindustrie. Die Veranstalter rechnen in diesem Jahr mit über 1.600 Besuchern aus 50 Ländern .

Einige Unternehmen, die ihre Marktneuheiten in Bregenz präsentieren:.

Auer Lighting,

Arrow,

AT&S,

Bartenbach,

Dow Corning,

Instrument Systems,

Konica Minolta,

Megaman,

Merck,

Nichia,

Plessey,

Samsung,

Seoul Semiconductor,

SwitchTech,

TÜV Süd

Vossloh-Schwabe,

Wacker Chemie und

Wago.

Erstmalig findet parallel zur LpS 2017 die Trends in Lighting (TiL) statt, ein Forum für Architekturbüros, Innenarchitekten, Licht- & Objektplaner, Lichtdesigner und Lichtberater. Die TiL 2017 thematisiert vor allem den Wandel in der Innenbeleuchtung und greift aktuelle Trends wie Human Centric Lighting, Smart Lighting und Internet of Things auf.

Digitalisierung, Kommunikation und neue Lebensarten verändern unseren Umgang mit Licht. Dieser Wandel erfordert Anpassungen und Verbesserungen vorhandener Lichtsysteme und Lichtlösungen. Durch die rasante Weiterentwicklungen der LED- und OLED-Technologien und veränderte Anwendungsprofile sind völlig neue Konzepte gefragt.

Trends in Lighting ist ein Forum für Architekturbüros, Innenarchitekten, Lichtplaner, Lichtdesigner und IT/IoT Systemintegratoren, das sich nun ab September, parallel zur LpS, jährlich mit den neuesten Trends der Lichtbranche beschäftigt. Neben dem Forum werden bei der TiL hochinnovative Lichtsysteme, Leuchten, Lampen, Steuerungen und Zubehöre im Foyer des Festspielhauses Bregenz präsentiert. Die TiL 2017 steht unter dem Motto "Smart Trends in Indoor Lighting – From HCL, to Luminaries to Internet of Things".

Partner und Sponsoren

Zu den Hauptsponsoren der LpS 2017 zählen auer Lighting, Dow Corning, Osram Opto Semiconductors, Topsil Global und UL. Zudem wird die Veranstaltung von den bedeutendsten nationalen und internationalen Lichtorganisationen, Medienunternehmen, wissenschaftlichen Instituten und technischen Universitäten unterstützt. Dazu zählen zum Beispiel die Global Lighting Association, LightingEurope, PIDA, EPIC, ISA und viele weitere bedeutende Organisationen und Institute.