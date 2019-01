LED-Notbeleuchtung von Ledvance

17.01.2019

Die enorm vielseitig einsetzbaren Notleuchten von Ledvance für nahezu alle Bereiche der Sicherheitsbeleuchtung sind ab sofort im Großhandel erhältlich. Einfache Planbarkeit und Installation machen die Notleuchten für Installateure besonders attraktiv. Ledvance macht damit einen weiteren Schritt zum Vollsortimenter mit Leuchten für vielfältige Einsatzmöglichkeiten bei bewährter Leistung und einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis.

Die Nofallleuchten sind für vielfältige Einsatzmöglichkeiten entworfen worden und in vier unterschiedlichen Varianten erhältlich: Es gibt sie wahlweise für den Einbau- oder die Anbaumontage und jeweils mit eingebautem Prüfschalter für den manuellen Test oder alternativ mit automatischer Prüfeinrichtung für den Selbsttest. Sie wurden mit der Schutzart IP43 sowie Stoßfestigkeit IK07 zertifiziert, zudem werden drei Jahre Herstellergarantie auf Gehäuse, Elektronik und LED-Leuchtmittel gewährt.

Das Notbeleuchtungs-Portfolio von Ledvance deckt wesentliche Anwendungsbereiche der Sicherheitsbeleuchtung für Rettungswege und Anti-Panik-Beleuchtung ab. Die runden Leuchten mit eingebauter Batterie und Treiber sind für drei Stunden Betriebszeit bei Stromausfall ausgelegt und sorgen etwa als Rettungswegbeleuchtung für einen gleichmäßigen, gut sichtbaren Lichtstreifen am Boden. Sie zeichnen sich durch ihren hohen Lichtstrom von bis zu 335 Lumen sowie eine optimierte Lichtverteilung aus, sodass insgesamt weniger Leuchten für die gesetzlich vorgeschriebene Beleuchtungsstärke und Gleichmäßigkeit der Notbeleuchtung benötigt werden.

Das Ledvance-Angebot an Notbeleuchtung wird zudem um ein kompaktes Sicherheitszeichen mit stabilem und hochwertigem Aluminiumgehäuse erweitert, das sich durch eine besonders homogene Ausleuchtung sowie 27 Meter Erkennungsweite gemäß DIN EN1838 auszeichnet. Zudem erfüllt es alle Anforderungen der DIN 4844-1. Im Lieferumfang sind pro Leuchte vier unterschiedliche Sicherheitszeichen gemäß ISO 7010 sowie eine weiße, reflektierende Folie für die Rückseite enthalten. Bei Inbetriebnahme der Scheibenleuchte lässt sich über einen Schalter die Betriebsdauer bei Stromausfall – wahlweise mindestens drei oder mindestens acht Stunden – festlegen.

Die Leuchte ist für verschiedene Einsatzmöglichkeiten ausgelegt und kann auf unterschiedliche Arten montiert werden. Während der Installateur beim Einbau an der Decke gänzlich ohne Zubehör auskommt, kann die Scheibenleuchte mit entsprechendem Zubehör wahlweise auch in die Decke eingebaut und von ihr abgehängt beziehungsweise an der Wand angebracht werden. Die Leuchte ist sowohl mit eingebautem Prüfschalter für den manuellen Test als auch mit automatischer Prüfeinrichtung für den Selbsttest versehen.

Ledvance bietet seinen professionellen Kunden viele Leuchten aus dem bisherigen Portfolio in einer Variante für die Sicherheitsbeleuchtung an. Die Wandlung von LED-Panel-Leuchten, von LED-Downlights und auch von Feuchtraumleuchten zu Einzelbatterie-Sicherheitsleuchten wird durch die neuen Notlichtbausteine mit integriertem Notbeleuchtungstreiber und Lithium-Batterie ermöglicht. Die Leuchten sind alle mit einer automatischen Prüfeinrichtung für den Selbsttest versehen und sind für drei Stunden Betriebszeit bei Stromausfall ausgelegt.