LED-Netzteile für flimmerfreie Beleuchtungen mit Dimmfunktion

5.05.2017

Für den Bedarf an flimmerfreien LED-Treibern zum Innenraum-Einsatz hat Mean Well die Produktreihe Odlc mit Nennleistungen von 45 und 65 Watt entwickelt. Die im Vertrieb von Emtron electronic erhältlichen Geräte arbeiten nach dem Prinzip der Konstantstromquelle und verfügen über eine eingebaute aktive PFC-Funktion.

00 LED-Netzteil für flimmerfreie Beleuchtungen mit Dimmfunktion von Emtron

Die beiden Modelle der Odlc-Familie wurden zusammen mit den Produktfamilien Idlc (Kunststoffgehäuse) und Idpc (Platine) entwickelt und haben mit diesen die elektrischen Kenngrößen gemeinsam. Bei der vorgestellten Odlc-Serie sind Kabel bereits fest angebracht. In Betrieb erreichen sie einen ausgezeichneten Wirkungsgrad von bis zu 88 Prozent und erfüllen die internationalen Sicherheitsstandards für LED-Beleuchtung UL 8750, Enec EN 61347-1,-2-13 und GB 19510.1, 14. Die Standardausführung besitzt eine eingebaute 2-in-1-Dimmfunktion.