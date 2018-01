LED-Linsenscheinwerfer Eclipse-Fresnel von Prolights

26.01.2018

Bei Feiner Lichttechnik sind die neue Eclipse-Fresnel-Serien von Prolight erhältlich. Angeboten werden die professionellen LED-Stufenlinsenscheinwerfer mit hervorragendem Preis-Leistungs-Verhältnis in der vergleichbaren „1.200W Halogenklasse“ mit drei verschiedenen Varianten.

Der Lichtstrom liegt je nach Typ zwischen 7.938lm (TW) und 13.350lm (DY). Daraus ergeben sich in 3m Distanz Lichtstärken von bis zu stolzen 11.199lx. Die Kunst- und Tageslichtversionen arbeiten mit 200W Hochleistungs-Weißlicht-LEDs, der TW-Scheinwerfer mit einer 250W Tunable White 6-Farb-LED-Engine aus Rot, Orange, Cyan, Royalblau, Grün und Limette. Dadurch ist auch eine Plus/Minus-, Grün- und Magenta-Korrektur möglich.

Die Ansteuerung erfolgt über DMX (inkl. RDM, XLR5pol) sowie per Drehpoti am Scheinwerfer; Netzanschluss über PowerCON True 1 in/out. Die PWM-Frequenz ist zur Anpassung an verschiedene Kameratypen zwischen 600 Hz und 25kHz justierbar.

Mit dem geringen Gewicht von nur 7,5kg und dem extrem leisen Lüfter eignen sich die Eclipse-Fresnel optimal als universell einsetzbarer und energieeffizienter Scheinwerfer, für Messen, Fernsehstudios, Theater und Veranstaltungen aller Art.