LED-Lightengines von Tridonic in der Kunsthalle Mannheim

14.12.2018

Mit ansteuerbaren Lichtdeckenfeldern und ganz nach Wunsch einsetzbaren Strahlern lassen sich im Neubau der Kunsthalle Mannheim maßgeschneiderte Lichtsituationen konfigurieren – von der "Black Box" bis zum "White Cube" ist jede Präsentationsumgebung realisierbar. Ein wichtiger Schlüssel, um diese ausgeklügelte Lösung umzusetzen, sind LED-Lightengines und LED-Treiber von Tridonic.

Unterschiedliche Raumsituationen in der Kunsthalle Mannheim, die sich mit Trennwänden verändern lassen, verlangen ein besonders flexibles Beleuchtungskonzept. Die Lichtplaner vom Büro a·g Licht haben diese Anforderung mit einer nicht nur funktional sondern auch gestalterisch überzeugenden Lösung umgesetzt:

"Wir haben uns für deckenintegrierte Lichtfelder entschieden", erklärt Daniel Walden, der das Projekt bei a·g Licht betreut.

"Sie ermöglichen den Verzicht auf objekthafte Leuchtenkörper und lassen so die klare, puristische Architektur der Kuben unbeeinträchtigt. In Simulationen haben wir die Abmessungen und Platzierungen der Deckenfelder berechnet, um die optimale Lichtwirkung und eine möglichst große Freiheit beim Ausstellungslayout zu erzielen."

Eine Stromschiene, in die Strahler für akzentuierendes Licht eingesetzt werden können, und eine Lüftungsfuge zeichnen den Umriss der Lichtfelder nach. Durch die Zusammenführung gleich mehrerer Funktionen in der rechteckigen Form bleibt das Deckenbild angenehm ruhig. Die Konstruktion und Realisierung der Deckenfelder erfolgte durch das Unternehmen Rentex. Der Spezialist für Lichtdecken und -wände hat mit transluzenter Folie bespannte Rahmen eingesetzt, um das Licht gleichmäßig in die Ausstellungssäle einzukoppeln.

"Die Folie aus gewalztem Kunststoff ist leicht, farbneutral und hat einen hohen Transmissionsgrad. Als gut streuender Diffusor hat sie sich bereits vielfach in der Museums- und Ausstellungsbeleuchtung bewährt", erklärt Uwe Jacob von Rentex. Bewährt hat sich auch die Zusammenarbeit von Rentex mit Tridonic – dazu Uwe Jacob: "Wir haben schon viele Projekte mit LED-Technik von Tridonic realisiert. Bei den Deckenfeldern in der Kunsthalle Mannheim kann sie ihre Qualitäten gleich in mehrerlei Hinsicht ausspielen."

In den Lichtdecken wurden lineare LED-Lightengines von Tridonic, Typ LLE ADV, verbaut. Sie sind in verschiedenen Längen und mit unterschiedlichen Lichtströmen verfügbar. Diese Typen-Vielfalt ist hier wichtig, denn sie bietet den nötigen Spielraum bei der Anordnung der LED-Module in den Leuchtengehäusen.