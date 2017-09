LED-Leuchten der Serie Ellen von Esylux mit integrierter Sensorik

6.09.2017

Der Hersteller Esylux präsentiert mit den Wand- und Deckenleuchten der Serie 'Ellen' eine neue, formschöne LED-Lichtlösung, die sich besonders für die Modernisierung von Fluren, Treppenhäusern und Foyers eignet. Eine optional integrierte, unsichtbare Bewegungs- und Lichtsensorik sowie eine gute Lichtausbeute gewährleisten einen bedarfsgesteuerten und energieeffizienten Betrieb.

Was für einzelne Räume in Bürogebäuden, Bildungsstätten oder Gesundheitseinrichtungen gilt, trifft erst recht auf die dortigen Durchgangsbereiche zu: Einmal eingeschaltet bleibt die Beleuchtung oft den ganzen Tag über an, obwohl das gar nicht erforderlich ist und unnötig Energie verbraucht. Eine neue Lösung für dieses Problem präsentiert der Hersteller Esylux mit den LED-Leuchten seiner Serie Ellen.

Die runden Leuchten für Wand oder Decke besitzen einen gewölbten, opalweißen Diffusor, hinter dem sich elektronische Intelligenz verbirgt: Ein Hochfrequenz-Bewegungsmelder mit integrierter Lichtsensorik. Er schaltet das Licht nur ein, wenn sich Menschen in der Nähe befinden und das vorhandene Umgebungslicht nicht ausreicht – bevor er es später automatisch wieder deaktiviert. Sein Erfassungsbereich liegt bei 360 Grad, die Reichweite beträgt 10 oder 22 Meter abhängig von Decken- oder Wandmontage. Sie lässt sich zudem ebenso wie Nachlaufzeit und Helligkeitssollwert per Dip-Schalter an der Leuchte stufenweise den örtlichen Gegebenheiten anpassen. Die relaisschonende Nulldurchgangsschaltung sorgt für eine hohe Lebenserwartung der Technik.