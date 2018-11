LED-Leuchte von Polaravior und Fraunhofer in der Depressionsbehandlung

26.11.2018

Lichttherapie ist ein erfolgreiches Verfahren in der Medizin. Gemeinsam mit Polaravior entwickelt das Fraunhofer-Anwendungszentrum (AWZ) für Anorganische Leuchtstoffe eine LED-Leuchte, die bei der Behandlung von Depressionen unterstützt. Individuell auf den Patienten zugeschnitten wird dabei Licht emittiert, das die Aufmerksamkeit steigert und Energie im Körper freisetzt. So kann etwa der Erfolg von psychischer Selbstschulung oder psychotherapeutischer Behandlung verbessert werden.

Depressionen sind zur Volkskrankheit geworden: Laut aktueller WHO-Schätzung sind weltweit rund 300 Millionen Menschen erkrankt. In Deutschland leiden etwa 5,3 Millionen Menschen an einem depressiven Syndrom. Eines der Symptome können Aufmerksamkeitsstörungen sein, die nicht nur Lebensqualität und Produktivität der Betroffenen erheblich mindern können, sondern auch eine erfolgreiche Behandlung beeinträchtigen. Dort setzen Polaravior aus Halle (Saale) und das Fraunhofer AWZ in Soest an: Es ist die Entwicklung einer LED-Leuchte beabsichtigt, die genau auf die Patienten abgestimmtes Licht emittiert. Damit soll die Aufmerksamkeit in Therapiesituationen und der Erfolg der Behandlung gesteigert werden.

Dass Licht unser Wohlbefinden beeinflusst, ist in der Medizin hinlänglich bekannt. So gilt die Lichttherapie als Behandlung erster Wahl bei saisonal abhängiger Depression. Durch Lichtreize erfolgt eine natürliche Energiefreisetzung im menschlichen Auge, die mit einer temporären energetischen Aktivierung innerhalb des Körpers einhergeht. Diesen Effekt möchten die Projektpartner zur Unterstützung der grammatikalischen Umstrukturierung nutzen, einer Methode der computergestützten psychischen Selbstschulung, die es Erkrankten ermöglicht, in Eigenbehandlung wirksam gegen negative Kognitionen und Aufmerksamkeitsschwierigkeiten als depressive Symptome anzugehen.