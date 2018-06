Lichtaudit von GL Optic vergleicht CAD- mit Vor-Ort-Installationen

14.06.2018

Normalerweise findet nach der Lichtinstallation eine Evaluierung statt, ob die Beleuchtung den ursprünglichen Erwartungen gerecht wird. An dieser Stelle setzt das 'Lighting Audit' von GL Optic an und überwindet die Kluft zwischen CAD-Software und der realen Vor-Ort-Installation.

Die Arbeit von Lichtplanern wird heutzutage zu einem großen Teil mit Software unterstützt. Sie hilft die Beleuchtungsinstallation auf die Architektur bezogen zu planen und dabei den Kundenanforderungen hinsichtlich Beleuchtungswerten und Reflektionsverhalten gerecht zu werden. Mit entsprechender Software gelingt es, die Anzahl an benötigten Leuchten zu optimieren und CAD-Pläne für die Installation zu erstellen.

Für gewöhnlich findet nach der Lichtinstallation eine Evaluierung statt, ob die Beleuchtung den ursprünglichen Erwartungen gerecht wird. An diesem Punkt finden sich Lichtplaner, ausgestattet mit einem Luxmeter und einem Notizblock, durch Gebäude laufend wieder, um sich die Lux-Werte an verschiedenen Punkten im Raum zu notieren. An dieser Stelle setzt das Lichtaudit von GL Optic an und überwindet die Kluft zwischen CAD-Software und der realen Vor-Ort-Installation. Die Softwarel unterstützt zusammen mit dem mobilen Spektrometer 'Spectis 1.0 T Flicker' beim Evaluierungsprozess der Lichtinstallation und erstellt einen digitalen Lichtauditplan.