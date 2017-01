LED-Flutlicht von Philips beim VFL Wolfsburg

20.01.2017

Pünktlich zum Rückrundenstart nimmt der VFL Wolfsburg das erste LED-Flutlicht der Fussball-Bundesliga in Betrieb. Durch die komplette Integration der Beleuchtung am Spielfeld und zusätzliche Show-Beleuchtung wird der Verein sogar zum Vorreiter für Stadien insgesamt.

"Wir freuen uns sehr, unseren Fans und Partnern in der Volkswagen Arena diese innovative Flutlichttechnik bieten zu können und mit Philips Lighting einen Partner gewonnen zu haben, der dieses Pilotprojekt zur Inbetriebnahme mit hoher Professionalität umgesetzt hat. Der VfL Wolfsburg legt großen Wert darauf, im Profifußball Vorreiter beim Einsatz nachhaltiger und zukunftsweisender Technologien zu sein. Als erster Bundesliga-Club mit einem kompletten LED-Stadionbeleuchtungssystem können wir unseren Gästen in der Volkswagen Arena sowie den Fernsehzuschauern zuhause ein einzigartiges Stadionerlebnis bieten", sagt VfL Wolfsburg Geschäftsführer Thomas Röttgermann.

In die neue Lichtanlage ist auch eine farbige Eventbeleuchtung integriert. Dazu wurde das Flutlicht durch kopfbewegte Scheinwerfer (Moving-Heads) erweitert. Die Verbindung von Flutlicht und farbiger Effektbeleuchtung ist nach Angaben von Philips derzeit weltweit einzigartig. Die Installation der vernetzten LED-Flutlichtanlage erfolgte in der spielfreien Zeit der Winterpause und wird zum Pflichtspielauftakt am Samstag beim Heimspiel gegen den Hamburger SV erstmals eingesetzt.

Besonders bei Fernsehaufnahmen in Superzeitlupe in HD-Qualität, die höchste Anforderungen an die Flutlichtqualität stellt, zeigt das neue Flutlichtsystem der Volkswagen-Arena seine Qualitäten. Das typische, sichtbare Flackern, das konventionelle Systeme bei diesen Aufnahmen aufweisen, gehört mit dieser Technologie der Vergangenheit an.

Weitere Vorzüge sind, dass die Beleuchtung ohne Aufwärmphase direkt eingeschaltet werden kann. Die Scheinwerfer erzeugen sofort ein makelloses Licht mit hoher Gleichmäßigkeit. Darüber hinaus lassen sich die Flutlichtscheinwerfer auch gruppiert einschalten, um nur Teile des Spielfeldes, zum Beispiel beim Training oder für Wartungsarbeiten, zu beleuchten.

"Wir sind stolz, dass unser Flutlichtkonzept, das mit einer farbigen Eventbeleuchtung vernetzt ist, nicht nur eine Weltpremiere ist", so Karsten Vierke, Geschäftsführer Professional Lighting, "sondern dass wir dazu beitragen konnten, das Stadion des VfL Wolfsburg mit unserer innovativen Technik in eine Connected-Entertainment-Arena zu verwandeln. Gemeinsam mit dem Club wollen wir den Besuchern neben dem sportlichen Ereignis auch eine neue Erlebniswelt schaffen, die die Fans von der Ankunft im Stadion bis zum Ende des Spiels in vollen Zügen genießen können."

Die strengen Qualitätsanforderungen der UEFA und DFL für die Spielfeldbeleuchtung und Fernsehübertragungen werden in jeder Hinsicht erfüllt. Damit werden in der Volkswagen Arena künftig Champions-League Spiele bis zum Halbfinale möglich sein. Die Fernsehsender können mit ihren Kameras auch die kleinsten Gesten und Details des Spiels einfangen, um sie direkt auf die Bildschirme zu Hause zu senden.

Gesteuert werden das LED-Flutlichtsystem sowie die vernetzten Komponenten über eine Dmx-Schnittstelle. Jeder LED-Flutlichtscheinwerfer kann einzeln angesteuert und gedimmt werden. Das Steuerungssystem eignet sich auch dazu, Beleuchtungseffekte zu erzeugen, für die normalerweise ein Bühnenbeleuchtungssystem notwendig wäre. So lassen sich die Scheinwerfer vor und nach dem Spiel sowie in der Halbzeitpause in Lichtshows einbinden, die im Stadion eine besondere Atmosphäre schaffen und für Emotionen sorgen.

Das LED-Flutlicht in der Volkswagen Arena ist nicht mehr nur ein eigenständiges System. Ein derart vernetztes, multifunktionales Beleuchtungssystem ermöglicht es Stadionbetreibern, vielfältigere Veranstaltungen anzubieten. Die meisten Stadien nehmen laut einem Bericht von European Stadion Inside weniger als 20 Prozent ihres Jahresumsatzes durch die Spieltage ein. Um auch in der spielfreien Zeit Einnahmen zu generieren, müssten die Stadien zum einen zu Multifunktionsarenen umgestaltet, zum anderen durch eine nachhaltige LED-Beleuchtungsanlage die Kosten für den Betrieb reduziert werden.