LED-Feuchtraumleuchte 'Industry Lux Tubola' von Lichtline

23.05.2017

Moderne, innovative Feuchtraumleuchten müssen nicht hässlich sein und sollen ein hohes Maß an Effizienz, Lichtflexibilität und Montagevereinfachung bieten. Mit diesen Vorgaben hat Lichtline, im bayerischen Bayreuth, eine komplett neue Leuchtenserie auf Basis moderner LED-Technologie entwickelt.

"Durch die gezielte Weiterentwicklung der bewährten LED-Leuchtenserie 'Industry Lux' bietet Lichtline mit der 'Tubola' dem Fachhandel drei LED-Feuchtraumleuchten in den Standardlängen von 1.500 mm, 800 mm und 500 mm für den Innen- und Außenbereich. Die wichtigste Eigenschaft: Modernes, schlagfestes Hygienedesign. Die Lichtfarbe von 4.000K, 5.000K und 6.500K ist vor Ort wählbar. Effektive Montagevereinfachung durch Quick-Snap-Universalhalterungen und weitgehende Vormontage der Durchgangsverdrahtung. Und für spezielle Einsatzbereiche gibt es die 1.500 mm Version in den Farben Blau, Rot und Grün", beschreibt Michaela Schmidt, Marketing- und Kommunikationsleitern beim LED-Lichtentwickler Lichtline, die neue Feuchtraum-Leuchtenserie.

Die Leuchten ist für den Einsatz in allen Innenräumen sowie im Außenbereich geeignet, wo mit Feuchtigkeit und Spritzwasser gerechnet werden muss. Zum Beispiel in Industrie und Gewerbe, in Lager, Garage und Werkstatt, in Technikräumen und Tiefgaragen sowie als Außenbeleuchtung an Eingängen, auf Parkplätzen und Gehwegen.

Die Verarbeitung der Leuchtenserie Tubola ist auf die besonderen Ansprüche im industriellen Bereich abgestimmt. Hochwertige LED-Platinen sowie das effektive Diffus-Optiksystem ohne störende Blendwirkung sorgen für optimale Lichtleistung bei nur 140 Lumen pro Watt.

Die Montage ist durch die frei positionierbaren Quick-Snap-Montageclips an Decke und Wand möglich. Die Montage kann, durch die Vormontage der Durchgangsverdrahtung, werkzeuglos in wenigen Minuten erfolgen.

Mit der neuen 'Industry Lux Tubola' bietet Lichtline Planern, Großhändlern und Gebäudemanagement eine neue, innovative Feuchtraum-Leuchtengeneration für den Innen- und Außenbereich, die allen Anforderungen an Design, einfache Montage und Lichtqualität gerecht wird.