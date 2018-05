LED-Buchsenleisten mit weißem Isolierkörper von Fischer

11.05.2018

Beleuchtungskonzepte in LED-Technik erfordern verstärkt Steckverbinder, die den speziellen Anforderungen dieser neuen Technik Rechnung tragen. Es sind zum einen Steckverbinder mit kleinen Polzahlen. Zum anderen sollte der Kunststoff für die verwendeten Isolierkörper in annähernd weißem Material produziert werden.

Schwarze Isolierkörper absorbieren von Natur aus eine gewisse Lichtmenge. Dies führt dann zu Lichtbildern, bei denen im Bereich der Steckverbinder Schattenwirkungen entstehen können. Daher hat die Fa. Fischer Elektronik - in Anlehnung an Standardbuchsenleisten - eine neue Buchsenleisten-Ausführung im Raster 2,54 mm für die LED-Technik, in THT- und SMD-Version, in einem naturfarbigen weißen LCP-Kunststoff für diese Lötverfahren eingerichtet.