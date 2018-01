LED-Beleuchtung von Osram in der Zentrale von Omnicos

12.01.2018

Osram verhilft der neuen Zentrale des Kosmetikunternehmens Omnicos im italienischen Bagnolo Cremasco zu ganz besonderem Glanz. Stararchitekt Beppe Riboli vertraut bei der Umsetzung seines Lichtkonzepts für die Gesamtfläche von 8.700 m² auf Lichtlösungen von Osram. Sowohl der Außenbereich als auch die Gebäude sind mit LED-Beleuchtung von Osram Lighting Solutions ausgestattet.

Der Außenbereich wird ebenfalls von Osram LED-Lösungen illuminiert. Für die Beleuchtung der Bürogebäudefassade fiel die Wahl auf Nano Liner Allegro AC XB von Traxon. Das schmale, lineare Lichtsystem für den Außenbetrieb überzeugt durch hohe Leistung und Energieeffizienz. Linear Light Flex Short Pitch LED-Streifen betonen die Südfassade des Produktionsgebäudes. Auf dem Mitarbeiterparkplatz und an den Zufahrtsstraßen sorgen Siteco Streetlight 20 micro Leuchten mit Linsentechnologie für sichere Fahrbedingungen. Der Kundenparkplatz ist mit einem großen Schutzdach versehen, unter welchem Floodlight 20 micro Leuchten eine blendfreie Beleuchtung sicherstellen. CL 60 Poller auf den Zugangswegen leiten den Fußgänger sicher ins Gebäude. Die Rückseite und die Außenbereiche des Diamant-Labors werden mit Aqua-LED 2 Bodeneinbauleuchten akzentuiert.

Das Lichtdesign sollte die Architektur des neuen Standortes nicht beeinträchtigen, sondern durch dezente Zurückhaltung mit dieser harmonieren. Aus diesem Grund wurden sämtliche Leuchten im Innenraum in die Decken eingelassen. Entlang der geschwungenen Wände an den Randbereichen sowie in den Konferenzräumen wurden runde Lunis Downlights installiert. Darklightreflektoren und verschiedene Ausstrahlwinkel sorgen hier für eine flexible und komfortable Beleuchtung. Labors und Büros sind mit linearen Leuchten ausgestattet, die den Vorschriften für Innenraumarbeitsplätze entsprechen. Sie wurden über den Arbeitsplätzen angebracht und zudem alle Durchgänge in Schreibtischnähe mit Lunis 2 Downlights ausgestattet.

Im Foyer, dem Restaurant-Bereich sowie in den Hauptdurchgangsbereichen kommen leistungsstarke und schlichte breitstrahlende Compact Downlights zum Einsatz. Der Tunnel, der das Bürogebäude mit den Laboren und der Produktion verbindet, wird mit dem linearen modularen Lumilux Combi LED-System beleuchtet. Im Erdgeschoss präsentieren CL LED-Strahler im Innenhof einen gewaltigen Olivenbaum in all seiner Pracht. Die Steuerung und Dimmung der gesamten LED-Module erfolgt über Dali. Die hervorragende Lichttechnik und Lichtqualität gepaart mit hohem Designanspruch sichert den Mitarbeitern von Omnicos optimalen Sehkomfort und angenehmes Arbeiten.