LED-Arbeitsscheinwerfer von Nordic Lights für die Feuerwehr Langen

20.09.2018

Bisher verwendete die Freiwillige Feuerwehr Langen Halogen-Schweinwerfer auf ihren Lichtmasten, war aber mit der Lichtausbeute und dem Stromverbrauch nicht zufrieden. Aber jede Sekunde zählt, wenn Gebäude brennen und Menschenleben auf dem Spiel stehen. Daher hat die Freiwillige Feuerwehr Langen einen Großteil ihrer Fahrzeugflotte mit Nordic Lights der Brigade Elektronik GmbH ausgestattet.

"Die Feuerwehrfahrzeuge unseres Löschzugs waren über zwölf Jahre alt und somit nicht mehr auf dem neuesten Stand der Technik", berichtet Frank Stöcker, Stadtbrandinspektor bei der Freiwilligen Feuerwehr Langen. "Daher haben wir uns für eine Modernisierung der Einsatzwagen mit den Sicherheitssystemen von Brigade entschieden." Mittlerweile wurden bereits bei einem Großteil der Einsatzfahrzeuge in Langen die bisherigen Scheinwerfer durch Nordic Lightst. Auf diese Weise wird ein schneller und sicherer Rettungseinsatz selbst bei widrigen Sicht- und Straßenverhältnissen ermöglicht.

Zudem verbrauchen die Nordic Lights 85 Prozent weniger Strom als Halogenscheinwerfer, wodurch zusätzliche Stromgeneratoren überflüssig sind. "Bis vor kurzem benötigten wir 13 kVa-Generatoren, die zu hohen Abgaswerten führten und zudem überaus laut waren", erläutert Stöcker. "Die Nordic Lights können wir aber bereits bei Standgas über die Fahrzeugspannung – also 24 V – mit Strom versorgen und erhalten trotzdem einen viel helleren Lichtkegel. Dies ist überaus praktisch, da die Motoren unserer Fahrzeuge im Einsatz sowieso laufen müssen, um die Pumpen zu betreiben."

Die neuen Arbeitsscheinwerfer lassen sich auch außerhalb von Bergungs- und Rettungsmaßnahmen nutzen: Bei einem Klassikkonzert in Langen lieferten sie beispielsweise das Licht für den Parkplatz. Das Publikum blieb dabei von unnötigem Generatorlärm verschont.

"Die Freiwillige Feuerwehr Langen ist damit optimal auf sämtliche Nachteinsätze vorbereitet", so Stöcker weiter.

"Ein einzelner Feuerwehrmann kann bereits in wenigen Sekunden den gesamten Einsatzort ausleuchten – sei es eine Gartenlaube, der Hubschrauberlandeplatz oder der Festival-Parkplatz."