LED-Aluminiumleuchte von Richter für mehr Flexibilität im Schaltschrank

6.10.2017

Im Inneren eines jeden Schaltschrankes pocht das elektrische und elektronische Herz einer leistungsstarken Maschine oder Anlage. Um es zuverlässig am Laufen zu halten, braucht es einen klaren Durchblick. Genau dafür sorgt jetzt eine neue LED-Aluminiumleuchte der Richter Elektrotechnik GmbH & Co. KG.

Dank ihrer besonderen Bauweise lässt sie sich auf unterschiedlichste Art im Schaltschrank befestigen und passt sich so individuellen Anforderungen mühelos an. Darüber hinaus punktet die Neuentwicklung der Experten für Schaltschrankzubehör mit weiteren Vorteilen, die das Arbeiten am und im Schaltschrank deutlich komfortabler machen.

Das "Geheimnis", das die Richter-Lösung von herkömmlichen Leuchten am Markt unterscheidet, liegt unter anderem in der durchlaufenden Befestigungsnut. Eingelegte Vierkant-Muttern mit Haltewinkeln ermöglichen es, die LED-Leuchte an jeder beliebigen Stelle oberhalb der Schaltschranktüre zu montieren.

Wer die senkrechte Montage an der Seite bevorzugt, nutzt stattdessen einfach die dafür vorgesehenen Langlöcher an den beiden Enden der Leuchte. Für ein Höchstmaß an Flexibilität sorgt schließlich die Möglichkeit, die LED-Leuchte schnell und bequem per Magnetstreifen zu befestigen.

"Kein Schaltschrank gleicht dem anderen. Da liegt es für uns nur nahe, unseren Kunden individuelle Lösungen zu bieten – allem voran bei der Beleuchtung", so Jörg Richter, Geschäftsführer von Richter Elektrotechnik. In ihrer Manufaktur in Rheinland-Pfalz entwickeln die Experten deshalb seit über 20 Jahren immer wieder Ideen, die durch feine Details den entscheidenden Unterschied machen.