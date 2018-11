Anzeige

Lawrence Lin zum CEO von Ledvance ernannt

15.11.2018

Der Ledvance-Aufsichtsrat hat Lawrence Lin zum CEO und Geschäftsführer von Ledvance bestellt. Lin hatte zuletzt die Position des Aufsichtsratsvorsitzenden bei Ledvance inne. Seine Aufgabe wird es sein, die Entwicklung von Ledavance zu einem der internationel relevanten, LED-basierten Unternehmen für Allgemeinbeleuchtung weiter voranzubringen.

Als CEO wird Lin sein Hauptaugenmerk darauf richten, die anhaltende Transformation von Ledvance hin zu einem dynamischen LED-Lichtunternehmen weiter zu beschleunigen. Ausgerichtet an den Bedürfnissen der Kunden soll Ledvance dabei die Expansion in Wachstumssegmente des globalen Beleuchtungsmarkts wie LED-Leuchten, -Lampen, Smart Home oder Human Centric Lighting konsequent fortführen.

Lin bringt eine eindrucksvolle Erfolgsbilanz und breite internationale Managementerfahrung in seine neue Rolle bei Ledvance ein. Zuletzt, als Geschäftsführer von MLS, war er seit 2015 maßgeblich mitverantwortlich dafür, dass MLS seinen Gesamtumsatz auf rund 8 Milliarden Chinesische Yuan (rund 1 Milliarde Euro) mehr als verdoppeln und sein internationales Vertriebsnetzwerk ausbauen konnte. Zudem war Lin einer der Akteure die an der Übernahme von Ledvance durch MLS maßgeblich beteiligt waren. Seit Juli dieses Jahres bekleidete er zusätzlich das Amt des Ledvance-Aufsichtsratsvorsitzenden.

Hubert Roßkopf, Vorsitzender des Gesamtbetriebsrats von Ledvance kommentierte: "In seiner vorangegangenen Rolle bei unserem Eigentümer MLS und als Aufsichtsratsvorsitzender bei Ledvance war Lawrence Lin seit Längerem einer unserer Hauptansprechpartner. Deshalb kennt er Ledvance sehr gut und ist mit den internen Abläufen vertraut. Dieses Wissen sowie seine detaillierte Kenntnis von MLS werden unsere Firma voranbringen. Wir als Gesamtbetriebsrat werden die gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Lawrence Lin in seiner neuen Position als CEO fortsetzen."

Lawrence Lin sagte: "In einem sehr volatilen Marktumfeld hat Ledvance bei seiner Transformation enorme Fortschritte gemacht, beispielsweise durch den Aufbau eines hocherfolgreichen und profitablen Leuchtengeschäfts oder indem es seine Organisation konsequent auf die Anforderungen der Kunden weltweit zugeschnitten hat. Diesen Weg gehen wir weiter, mit noch höherem Tempo. Ich freue mich, gemeinsam mit dem gesamten Ledvance-Team unsere vielfältigen Potenziale im Lichtmarkt zu nutzen, sowohl in unseren etablierten Märkten in Europa und Nordamerika wie auch in schnell wachsenden Märkten beispielsweise in Asien."

Um seine neue Position antreten zu können, hat Lawrence Lin sein Amt als Aufsichtsratsvorsitzender bei Ledvance niedergelegt.