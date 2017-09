Langlebige LED-Module für Stallbeleuchtung von Glamox

25.09.2017

Mit der LED-Leuchte i41 hat der norwegische Leuchtenhersteller Glamox eine LED-Leuchte vorgestellt, die u. a. gegen Ammonikat resistent ist. Damit ist sie besonders für Aufzucht- oder Mastbetriebe und deren Schweineställe und den Einsatz in chemischen Industrieanlagen sowie in Gebäuden der Lebensmittelindustrie geeignet.

Ammoniakgas ist in Schweineställen in besonders hoher Konzentration vorhanden und beschleunigt Korrosionsprozesse in den Ställen sowie bei deren Ausstattung, zu denen auch die Lichtanlagen gehören.

Die neue Glamox i41 ist mit LED-Modulen ausgestattet, die resistent gegen Ammoniak sind. Das graue Leuchtengehäuse ist aus glasfaserverstärktem und recycelbarem Polyester gefertigt. Der mattierte Acryldiffusor sorgt für gleichbleibend hohe Lichtverteilung.

Alle Befestigungswinkel sowie die Clips am Diffusor sind aus Edelstahl hergestellt und können somit nicht korrodieren.