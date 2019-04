Lampenwelt: Smarte Haustechnik für mehr Sicherheit, Effizienz und Komfort

25.04.2019

Moderne Smart-Home-Technik macht den Alltag in vielen Bereichen einfacher, sicherer und kosteneffizienter. Wie das eigene Zuhause mit geringem Aufwand und überschaubaren Investitionen rundum smart wird, stellt Lampenwelt vor.

Für Ambiente und Komfort sorgt die intelligente Beleuchtung der Wohnräume und des gesamten Außenbereichs. Und die Funktionalitäten sind vielfältig: Leuchten können getimt und von unterwegs gesteuert werden – Stichwort Einbruchsprävention. Je nach Tageszeit können individuelle Lichtroutinen voreingestellt, die Leuchten gedimmt oder miteinander vernetzt werden. Und auch der Spaßfaktor kommt mit bunten Lichtszenarien nicht zu kurz. Steuerbar ist das Ganze in der Regel nicht nur per Smartphone-App oder Fernbedienung, sondern auch per Sprachsteuerung.

Wer möchte nicht den eigenen Geldbeutel und gleichzeitig die Umwelt schonen? Mit smarter Heiztechnik ist das ohne großen Aufwand möglich. Denn eine Möglichkeit besteht darin, einfach die bestehenden Thermostate durch smarte Varianten auszutauschen. So können Heizphasen programmiert oder vor der Rückkehr nach Hause vorgeheizt werden. Je nach System springt die Heizung sogar an, wenn das Thermostat per Standortbestimmung des Smartphones prognostiziert, dass der Bewohner auf dem Nachhauseweg ist.

Um auch von unterwegs immer sicher zu sein, dass zuhause alles in Ordnung ist, empfiehlt sich die Integration von Kameras in das Smart-Home-System. Aufnahmen von Wohnung, Eingangsbereich, Garten oder Nebengebäuden können per Smartphone-App abgerufen werden – integriert werden die smarten Kameras über den Funkstandard der Alarmzentrale, Wlan oder eine Netzwerkverbindung. Im Notfall wird dann automatisch eine Push-Nachricht auf das Handy gesendet. Angebunden an die smarte Alarmanlage

kann direkt ein Notsignal abgesetzt und Hilfe mobilisiert werden.