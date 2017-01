Lamp Lighting wird weitere Marke der Nordeon Group

3.01.2017

Die Nordeon Group setzt ihren Expansioonskurs fort. Nachdem kurz vor Weihnachten Schmitz Leuchten in Arnsberg akquiriert wurde, gab jetzt der spanische Hersteller Lamp Lighting bekannt, dass die Verhandlungen mit Nordeon abgeschlossen wurden und Lamp in die Nordeon Group integriert wird.

Lamp Lighting mit Sitz in Terrassa in Katalonien hat einen Jahresumsatz von etwa 23 Millionen Euro und beschäftigt rund 200 Mitarbeiter. Der 1972 gegründete Hersteller tritt seit einigen Jahren auch international stärker in Erscheinung. Rund 70% der hergestellten Produkte werden exportiert.

Lamp Lightings Geschäftsführer Ignasi Cusidó sieht den Schritt als Meilenstein für Lamp, um strategisches Wachstum realisieren zu können und konkurrenzfähig zu bleiben. Dabei sollte die Zukunft der spanischen Firma weiter in der Leuchtenindustrie liegen. Nordeon ist laut Cusidó der perfekte Partner für Lamp, um weiter in die digitale Welt einzusteigen und dabei von der technologischen Basis und der globalen Infrastruktur von Nordeon zu profitieren. Lamp wird den Markennamen und das Produktportfolio weiterführen. Auch die Produktion in Terrassa wird weitergeführt, Belegschaft und Managementteam bleiben an Bord. Die Gründerfamilie Cusidó behält einen Minderheitsanteil an Lamp Lighting und wird im Rahmen der Transaktion Anteile an der Nordeon Group bekommen.