Lamilux-Glaselement in Nürnbergs höchstgelegene Kindertagesstätte

7.05.2018

Die Kindertagesstätte 'Wolke 10' in Nürnberg hat seit ihrer Einweihung 2015 bereits mehrere Architekturpreise gewonnen: für ihren Standort auf einem 1979 gebauten Parkhaus in der Innenstadt und für ihr Konzept, einen ungenutzten und ungewöhnlichen Ort in einen idealen Raum für Kinder zu verwandeln.

00 Kindertagesstätte 'Wolke 10' in Nürnberg mit Tageslichtfenster von Lamilux. Foto: Querwärts Architekten Kindertagesstätte 'Wolke 10' in Nürnberg mit Tageslichtfenster von Lamilux. Foto: Querwärts Architekten

Die Kindertagesstätte wurden vom Nürnberger Architektenteam Querwärts für maximal 50 Kinder mit zwei altersgemischten Gruppen im Alter von 3 bis 6 Jahren und drei Krippengruppen mit je 12 Kindern im Alter von 1 bis 3 Jahren geplant. Querwärts: "Das Konzept sieht eine integrative und interkulturelle Nutzung des Kindergartens mit musikalischer Förderung vor. Aus ökologischen uns statischen Gründen wurde der Kindergarten in Holzständerbauweise erstellt, welche aber auch hervorragend zum 'Wohlfühlklima' beiträgt." Zu diesem Konzept gehört auch ein Tageslichtelement aus dem Hause Lamilux – farblich an dem orangen Farbschema des darunterliegenden Raumes orientiert. Knapp siebzehn Meter ist das Parkdeck hoch, auf dem die 'Wolke 10' schwebt. Die unbestritten höchstgelegene Kindertagesstätte Nürnbergs entstand unter anderem wegen der hohen Bebauungsdichte in der Nürnberger Südstadt an diesem ungewöhnlichen Ort. Und dort hat sie nun einiges zu bieten, etwa einen unverbauten Burgblick, einen begrünten und mit Bäumen bepflanzten Außenspielbereich und Panoramafenster bei gleichzeitiger Nichteinsehbarkeit von außen.