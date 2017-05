Lamilux-Geschäftsführer Dr. Heinrich Strunz feiert 60. Geburtstag

10.05.2017

Der Vorsitzende des Fachverbandes Tageslicht und Rauchschutz e.V. (FVLR) Dr. Heinrich Strunz führt seit 32 Jahren das Familienunternehmen Lamilux. In dritter Generation baute er die Firma zu einem weltweit agierenden Unternehmen mit einem Umsatz von 230 Mio. Euro im Jahr 2016 und über 850 Mitarbeitern aus. Für die Branche ist Dr. Heinrich Strunz ein wichtiger Impulsgeber. Im April feierte er seinen 60. Geburtstag.

Dr. Heinrich Strunz engagiert sich in zahlreichen weiteren Gremien, etwa ist er Vorsitzender des DIHK-Fachausschusses "Industrie und Forschung" in Berlin, Mitglied im Beraterkreis der Hightech-Strategie der Bundesregierung sowie Mitglied des Wirtschaftssenats des Bundesverbandes der mittelständischen Wirtschaft (BVMW).

Der gebürtige Oberfranke studierte Jura an der Ludwig-Maximilians-Universität in München, schloss dort erfolgreich seine Promotion ab und übernahm 1985 von seinem Vater den Rehauer Familienbetrieb Lamilux – mit nur 28 Jahren. In den folgenden Jahrzehnten steigerte der geschäftsführende Gesellschafter den Erfolg des Unternehmens stetig: Erwirtschaftete Lamilux 1985 noch 7,5 Mio. Euro Umsatz, waren es 2016 über 230 Mio. Euro.

Die Mitarbeiterzahl hat sich von 125 auf über 850 Mitarbeiter fast versiebenfacht. 2009 feierte man das 100-jährige Betriebsbestehen. Auch die Internationalität des Unternehmens ist Dr. Heinrich Strunz ein großes Anliegen. Lamilux zählt mittlerweile neun Auslandstöchter und ist in über 40 Ländern weltweit tätig.

Das Lamilux Tageslichtsysteme Produktportfolio wurde unter der Leitung von Dr. Heinrich Strunz von einer reinen Lichtkuppelproduktion ausgeweitet auf Lichtbänder, Glasarchitektur, Sicherheitstechnik, Photovoltaik und Gebäudesteuerungen.

Die Highlight-Redaktion wünscht Herrn Dr. Strunz alles Gute zum Geburtstag und weiterhin viel Erfolg!