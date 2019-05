KTM Motohall in Mattighofen eröffnet

9.05.2019

In Mattighofen, Oberösterreich, eröffnet die KTM Motohall. Atelier Brückner hat die Markenwelt der weltbekannten Sportmotorräder gestaltet. Die Architektur stammt von Hofbauer Liebmann Wimmesberger Architekten in enger Kooperation mit X Architekten.

Am 11. und 12. Mai wird gefeiert. Die Ausstellung setzt die Firmengeschichte, die Markenwerte und über 100 Motorräder in Szene. Leitthema ist das Fahrgefühl, der "Racing Spirit", der untrennbar mit der Marke verbunden ist. Es spiegelt sich in der Form-, Farb- und Materialsprache der KTM Motohall.

Ein schnittiger Parcours legt sich in den elipsoiden Neubau und führt die Besucher barrierefrei durch drei Etagen. Sie verfolgen den Designprozess von der Skizze bis zum fertigen Produkt, entdecken technische Details – wie beispielsweise die Bedeutung der Sensorik, die eine Projektion auf einem gläsernen Motorrad veranschaulicht – und beobachten rund 70 Straßen- und Geländemotorräder, die sich auf einer gebauten Steilkurve ein rasantes Rennen liefern. Höhepunkt der Ausstellung sind die die Helden der Marke KTM. Ihnen ist die oberste Etage gewidmet. Eingebunden in eine dynamische 360°-Projektion wird hier der Rennsport zum immersiven Erlebnis.

Nicht zuletzt kommen die Menschen hinter der Marke zu Wort. Sie berichten von ihrer Passion für KTM und geben dem Unternehmen ein Gesicht. Über 200 Pokale und sieben springende Motorräder, deren Inszenierung direkt zu den KTM-Helden überleitet, stellen als Rauminstallationen eine Verbindung über alle Etagen hinweg her. Durch die szenografische Gestaltung kommen die Inhalte im Raum zum Ausdruck. Der orange KTM-Geist wird zum räumlich begehbaren Erlebnis.